El edificio Laredo, en la plaza de San Francisco, tendrá un punto de información al visitante

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha puesto en marcha un nuevo punto de información turística en el edificio Laredo, ubicado en la Plaza de San Francisco. Con esta apertura, la ciudad refuerza su red de atención al visitante y alcanza los cinco puntos de información abiertos los 365 días del año, todos ellos con certificaciones de calidad como SICTED y la Q de Calidad Turística. Este nuevo recurso permitirá mejorar la cercanía, la accesibilidad y la capilaridad de los servicios turísticos en el entorno urbano.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destacó que esta incorporación “supone un paso más en el compromiso de Sevilla con un turismo de calidad, sostenible y adaptado a las necesidades de quienes nos visitan y de quienes viven la ciudad cada día”. Moreno subrayó que el objetivo es “seguir ampliando y modernizando una red de información que no solo atiende dudas, sino que orienta y acompaña a quienes quieren descubrir o redescubrir Sevilla”.

La red de puntos de información, que están siendo gestionadas por la empresa sevillana City Expert, ofrece información actualizada de la ciudad, mapas, recursos digitales y físicos, así como propuestas de ocio y recomendaciones para disfrutar Sevilla en familia o a través de actividades como el alquiler de bicicletas, patinetes o bicis adaptadas. Gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, estos puntos de información también proporcionan contenidos turísticos de toda la comunidad autónoma, comparten estadísticas y exhiben una identidad visual unificada entre Turismo de Sevilla y Turismo Andaluz.

En lo que va de 2025, más de 90.000 personas han sido atendidas en los distintos puntos de información turística, una cifra que confirma la creciente demanda de este servicio, que ya en 2024 recibió a más de 85.000 usuarios. “Son datos que avalan la importancia de seguir ampliando y mejorando la red”, afirmó Moreno, quien añadió que el nuevo punto de la Plaza de San Francisco “multiplica las posibilidades de ofrecer una atención cercana, práctica y de calidad a residentes y visitantes”.