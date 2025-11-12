Educación contra la violencia machista desde la infancia: Estela Moreno presenta una guía para docentes en Sevilla

La pedagoga y superviviente de violencia machista Estela Moreno va a presentar en Sevilla su nuevo libro destinado a combatir esta lacra desde las primeras etapas educativas. La presentación tendrá lugar el 13 de noviembre de 2025 a las 17:30 horas en el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer. Con la proximidad del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la autora defiende que la verdadera prevención comienza con conversaciones sinceras adaptadas al lenguaje infantil, más allá de los tradicionales lazos morados y minutos de silencio que suelen realizar los centros educativos. Su obra, titulada "¿Y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria? 20 respuestas reales para perder el miedo", es fruto de más de siete años de trabajo en aulas por toda España con su proyecto "Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa", que incluye tanto un cuento como un cortometraje.

Herramientas para educadores y familias

El libro ofrece respuestas concretas a interrogantes habituales entre docentes y padres cuando abordan esta temática con los más pequeños, como a qué edad es apropiado hablar sobre violencia de género, cómo adaptar el lenguaje y los contenidos según la edad o qué protocolo seguir si se detecta un posible caso en el entorno escolar. Moreno, reconocida por su trayectoria educativa con galardones como el Premio Meridiana, el Rosa Regás y la distinción Menina, se ha convertido en una voz referente en la prevención de la violencia machista desde el ámbito educativo.

Datos actuales y enfoque preventivo

"La erradicación de la violencia de género no empieza con un minuto de silencio, sino con una conversación sincera en la infancia", afirma la autora, quien señala que en lo que va de 2025, 34 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, un dato que considera imposible de ignorar desde los entornos educativos. La publicación llega en un momento estratégico, coincidiendo con el inicio de las actividades de igualdad y prevención en los colegios españoles, y se presenta como un recurso valioso para el profesorado que busca implementar acciones concretas en las aulas. "Si enseñamos igualdad desde pequeños y pequeñas, no tendremos que lamentar tantos silencios cuando sean adultos", concluye Moreno, subrayando la responsabilidad social compartida entre familias y escuela en la construcción de una sociedad más igualitaria.