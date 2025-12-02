Emvisesa entrega las llaves de las 125 viviendas protegidas en venta de Pítamo Sur-Bellavista

El alcalde José Luis Sanz ha entregado este martes las llaves de la promoción de Emvisesa ‘Entreolivos-Bellavista’ que cuenta con 125 viviendas protegidas en régimen de venta, situadas en la zona de Pítamo Sur-Bellavista, con precios desde 177.781,25 euros hasta 248.811,32 euros.

Se trata de la segunda entrega de llaves tras las de las 218 VPO, en régimen de alquiler, en Huerta del Rosario.

"Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida en Andalucía con 5.454 previstas en tan sólo cuatro años. Pasamos de 4.600 VPO a 5.454, de ellas, 2.200 son de Emvisesa; hemos puesto ya 16 primeras piedras, entregado 221 viviendas, 1.290 ya en construcción y 689 a punto de adjudicarse", ha declarado el alcalde.

“El Ayuntamiento de Sevilla está haciendo el mayor esfuerzo inversor en materia de vivienda protegida de los últimos 20 años, con una inversión de 150 millones de euros”, ha añadido.

“Esta promoción que hoy inauguramos, con sus 125 viviendas protegidas, zonas verdes y un entorno que seguirá creciendo en servicios, es un ejemplo del modelo que queremos para Sevilla: Una ciudad que impulsa vivienda accesible, de calidad, en barrios vivos, bien conectados y con futuro”, ha recalcado José Luis Sanz.

Sanz ha insistido en que el acceso a la vivienda es uno de los grandes retos de nuestra sociedad." Y desde el Ayuntamiento de Sevilla lo estamos afrontando con hechos, no con palabras. Lo hacemos apostando por la vivienda pública en venta y en alquiler, fomentando la colaboración con otras administraciones y priorizando la eficiencia energética y la sostenibilidad".

"Estos proyectos también ayudan a revitalizar nuestros barrios, a generar empleo, a alcanzar el objetivo de recuperar los 700.000 habitantes y a fortalecer el tejido social de la ciudad".

El alcalde ha agradecido públicamente el trabajo de Emvisesa, de su equipo técnico, jurídico y comercial, y también de las empresas que han hecho posible que este edificio sea hoy una realidad.

También ha felicitado a las familias que van a vivir en esta promoción porque “una vivienda no es solo es una vivienda, es un hogar y es un proyecto de vida que ahora empieza. Enhorabuena en nombre de toda la corporación municipal”.