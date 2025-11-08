Emvisesa recupera el uso de una parcela municipal en Triana

Emvisesa ha impulsado los trabajos previos al proyecto constructivo en una parcela de la zona de San Vicente de Paúl, en Triana, donde se construirá vivienda protegida, zonas verdes y un espacio para la comunidad. Es decir, con esta decisión administrativa se ha comenzado a tramitar un Estudio de Ordenación del planeamiento, paso necesario antes de redactar el proyecto de edificación o de sacar las obras a licitación.

Con esta decisión se pone en marcha estre proyecto que ha estado paralizado duante más de 20 años. El ámbito, clasificado como Área de Reforma Interior ARI-DT-05 en el PGOU, permanecía bloqueado desde hace décadas por la complejidad del proceso expropiatorio y la falta de impulso técnico en etapas anteriores.

Esta situación ha generado un vacío urbano junto a la zona conocida como la Dársena de Triana, en una de las zonas con mayor demanda residencial de la ciudad.

La actualización del planeamiento permitirá desarrollar un edificio de vivienda protegida con una edificabilidad superior a la prevista inicialmente, acompañado de un espacio verde de uso público y un local comunitario destinado a actividades y servicios vecinales. El diseño contemplará criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética e integración urbana con la barriada de La Dársena, mejorando las conexiones peatonales y consolidando un entorno más funcional y amable.

Con esta actuación, el Ayuntamiento recupera un suelo municipal con finalidad social en un enclave estratégico, reforzando su compromiso con un modelo de ciudad sostenible y de regeneración del tejido urbano existente. “Recuperamos un suelo municipal con un fin social, para dar respuesta a la demanda de vivienda y mejorar el entorno urbano de Triana”, ha destacado el delegado de Urbanismo y presidente del Consejo de Administración de Emvisesa, Juan de la Rosa.

A partir de ahora, Emvisesa iniciará la tramitación del Estudio de Ordenación para su aprobación y posterior desarrollo del proyecto constructivo, con el objetivo de iniciar las obras una vez completados los procedimientos administrativos.