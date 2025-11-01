Endesa instala centros de transformación en Sevilla para reforzar el suministro eléctrico

La energética despliega 12 infraestructuras clave en barrios con sobrecarga de red por fraude eléctrico, según el acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla. En la última semana se han instalado 5 centros de transformación en Torreblanca, Amate, San Jerónimo y dos más en Los Pajaritos.

Endesa, a través de su filial e-distribución, avanza en la instalación de doce nuevos centros de transformación eléctrica en distintos barrios de Sevilla durante este 2025 y a principios de 2026. Estas actuaciones buscan mejorar el suministro en zonas afectadas por la sobrecarga en la red causada por el fraude masivo, especialmente derivado de plantaciones de marihuana indoor. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Sevilla, mediante el cual el consistorio cede los espacios necesarios para la ubicación de estas infraestructuras.

El proyecto contempla la colocación de 12 centros de transformación en áreas como San Jerónimo, Torreblanca, Los Pajaritos (tres instalaciones), La Plata, La Candelaria, Amate, Palmete, El Cerezo y Tiro de Línea. Esta misma semana se ha llevado a cabo la colocación de cinco centros. Además de la instalación, se llevará a cabo la canalización y tendido de más de 81 kilómetros de nuevos cables de media y baja tensión, permitiendo garantizar la puesta en marcha de estas infraestructuras. La potencia total de estas instalaciones podría abastecer energéticamente hasta siete hospitales como el Virgen Macarena. El presupuesto supera los 2 millones de euros y se suma a los trabajos previos realizados en 2022, cuando ya se ejecutaron 13 centros adicionales en zonas especialmente afectadas por el fraude.

Torreblanca

Impacto de las nuevas instalaciones y actuaciones precedentes

Durante el verano de 2024 se detectaron cinco incendios en centros de transformación de las zonas más vulnerables por manipulación y sobrecarga en la red eléctrica, situaciones de riesgo multiplicadas por el uso ilegal de la electricidad en el entorno de diversos barrios. Como detallan fuentes municipales, 'estas sobrecargas representan un peligro para la seguridad de personas e infraestructuras'. Desde Endesa, se insiste en que aumentar la potencia y renovar las infraestructuras es la única respuesta técnica inmediata, pero advierten: 'no es una solución definitiva al problema estructural que requiere cooperación institucional' para erradicar el origen principal: el cultivo ilegal de marihuana.

Desglose de las actuaciones por barrios

En Los Pajaritos, se han instalado dos nuevos centros en las calles Tórtola y Acuario para atender a unas 2.700 viviendas, cada uno equipado con dos transformadores de 630 KVA. Las obras incluyen la reconfiguración de la red y la incorporación de 2,5 kilómetros de nuevo cableado. El centro de Tórtola suministrará energía a las calles Pingüino, Tordo, Gavilán, Perdiz y Mirlo, entre otras, mientras que el de Acuario mejorará el servicio en Cruz del Sur, Boyero o Lebreles. Además, prosigue la canalización del centro inaugurado en agosto de 2024 en Plaza del Zodiaco, ampliando el alcance a vías como Carena, Centauro y Pegaso. En este entorno, la compañía ha invertido más de 740.000 euros desde 2020, incluyendo la reposición de la instalación siniestrada en la calle Gaviota y la ampliación con un transformador de 1.000 KVA en Grulla.

Los Pajaritos

En San Jerónimo, el centro de transformación en la calle Mejillón redundará en el suministro eléctrico del barrio de San Jerónimo. La nueva instalación, que supondrá una inversión de 150.000 euros, albergará dos máquinas transformadoras de 630 KVA (kilovoltios amperios), es decir, estarán dotadas de potencia suficiente para dar suministro a 840 viviendas más. Tras la instalación de este centro de transformación, los técnicos de la compañía llevarán a cabo una reconfiguración de la red de baja tensión, así como el tendido de 300 metros de cableado de media tensión y más 1,2 kilómetros de baja tensión que alimentará a los vecinos de las calles Mejillón, Anguila, Esturión, Carpa, Medina y Galnares, Corvina y Pulpo.

San Jerónimo

En Torreblanca, el centro ubicado en Via Traiana refuerza el suministro en un área donde se concentra el 60% de los casos de fraude eléctrico de Sevilla, con una dotación de 160.000 euros y capacidad para unas 840 viviendas, beneficiando especialmente la zona de Via Traiana, Virgen de las Lágrimas, Virgen de Dulce Nombre, Virgen de las Antiguas y Madre de la Iglesia. Una vez instalado el armazón de 25 toneladas de peso, durante el próximo mes se trabajará en las canalizaciones necesarias para el tendido de 360 metros de cableado de media tensión y los 1.600 metros de cableado de baja tensión que permitirán conectar la infraestructura a la red. Esta inversión se une a los 3,8 millones que Endesa ya ha invertido en Torreblanca en los últimos tres años para reforzar el suministro en esta zona que registra el 60% de fraude.

Torreblanca

En Amate, el casetón de unas 25 toneladas instalado en la calle Teresa en Cerro Amate albergará dos máquinas transformadoras de 630 kaveas, es decir energía suficiente como para atender a 840 viviendas nuevas. Para instalar este armazón se ha trasladado hasta la zona una grúa de gran tonelaje que ha depositado la infraestructura en el hueco determinado por Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Una vez instalado esta infraestructura se trabajará a lo largo de las próximas semanas en el tendido de 300 metros de cableado de media tensión y 1.120 metros de baja tensión con el fin de conectar la nueva infraestructura a la red. Esta actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 160.000 euros beneficiará a la zona de Cerro Amate sobre todo a la Plaza Santa Teresa de Jesús, y las calles Santa Teresa de Jesús, Virgen de la Caridad, Duruelo, Ana de San Bartolomé, Isabel de Jesús y Mancera.

Amate

Perspectiva institucional y colaboración

El Ayuntamiento de Sevilla y Endesa coinciden en señalar que la ampliación de la red eléctrica es una acción necesaria, pero insuficiente para detener el impacto social y técnico del fraude. La energética recalca que, si bien la mejora y renovación de los sistemas garantiza un suministro básico, la persistencia del fraude eléctrico y los cultivos ilegales de cannabis hacen imprescindible la implicación de todas las administraciones y agentes sociales para abordar la problemática en su raíz.