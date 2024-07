Enrique Ybarra, Sevillano del Año 2024 por Rotary Club

La distinción que cada año otorga Rotary Club de Sevilla con el nombre de Sevillano del Año ha recaído en esta edición de 2024 en el empresario Enrique Ybarra Valdenebro, fundador y CEO de City Sightseeing Worldwide, la multinacional líder de experiencias turísticas en autobuses panorámicos de dos plantas, barcos y paseos guiados a pie. Este galardón ha sido concedido de forma unánime por el club sevillano y en palabras de su presidente, Ismael Mora, se entrega "como reconocimiento al representante de una de las marcas con mayor exposición del turismo, al estar presente en los centros de las ciudades más visitadas del mundo, creando empleo y dinamizando económicamente las ciudades donde opera, así como por su colaboración siempre desinteresada con las comunidades locales y las causas sociales, que ponen a las personas en el centro".

Enrique Ybarra nació en Sevilla y tras cursar sus estudios universitarios en Palo Alto, California, volvió a su ciudad natal en 1992 para poner en marcha un servicio de recorridos turísticos coincidiendo con la celebración de la Expo 92. Para ello, importó dos tranvías de madera como los que circulan en San Francisco y los preparó para circular por las calles a través de la empresa Compañía Hispalense de Tranvías (CHT). Lo hizo con los nombres de dos óperas sevillanas: Carmen y El Barbero de Sevilla. Tras la crisis de principios de los 90, que afectó especialmente a la industria turística y que en Sevilla se unió a la resaca posterior a la Expo, Ybarra se vio empujado a buscar fórmulas para sacar adelante su proyecto. Un estudio de mercado reveló que no existía una marca global para el servicio que prestaba CHT y fue así como creó la marca City Sightseeing para cubrir ese vacío insólito en una industria tan globalizada como el turismo. El primer bus con la marca City Sightseeing comenzó a operar en Sevilla el 31 de marzo de 1999 y a lo largo de los últimos 25 años se ha expandido por los cinco continentes hasta estar presentes en más de 100 ciudades de más de 35 países.

A raíz de conocer su designación como Sevillano del Año, Enrique Ybarra ha manifestado que "me siento muy honrado por este reconocimiento, más aún proveniente de una institución tan prestigiosa y tan necesaria como es Rotary Club de Sevilla. Les agradezco mucho que me hayan considerado como Sevillano del Año por mi trayectoria, algo que me emociona especialmente porque me conecta con algo que aprendí de mi padre: llevar con mucho orgullo el nombre de Sevilla por todo el mundo. También me gustaría hacer extensiva esta distinción a todo el equipo que hace posible City Sightseeing cada día, a mi familia y en especial a mi padre y a mi hermano Ramón, de quienes me acuerdo todos los días".

Labor benéfica

El Banco de Alimentos de Sevilla será la entidad beneficiaria de los fondos que, como cada año, se recaudan en la cena benéfica de la entrega de este galardón. El acto tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Casino de la Exposición. Jesús Maza, presidente de Banco de Alimentos de Sevilla, ha manifestado su satisfacción porque "una entidad como Rotary Club de Sevilla se acuerde de nosotros para la acción benéfica más importante que tiene. Esto es tremendamente importante por dos motivos: porque esta aportación ayudará en gran medida a paliar la situación que viven más de 30.000 familias carentes de recursos y que atendemos desde nuestra entidad; y de otro lado, por el apoyo moral que recibimos, al saber que estamos en la mente de la sociedad civil sevillana, una sociedad que nunca nos deja solos. Tenemos que estar, y lo estamos, muy agradecidos a Rotary Club de Sevilla por este enorme detalle que no es la primera vez que lo hace con el Banco de Alimentos".

Sevillano del Año es el galardón más importante que concede el Rotary Club de Sevilla. Fue instaurado en 1981 para reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como su labor en beneficio y promoción de la sociedad. Rotary Club se fundó el 9 de junio de 1927. Era el tercer club rotario de España. Aunque desapareció durante la guerra civil, volvió a refundarse en 1979. Se trata, por tanto, de unos de los clubes más antiguos dentro de la estructura rotaria española, así como el decano de la ciudad de Sevilla.

Las reuniones de los lunes

Pertenecen al club personas mayores de edad y con vocación de servicio, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad u opinión. Realizan sus reuniones cada lunes en el Hotel Barceló Renacimiento.

Rotary Internacional, entidad a la que pertenece el club sevillano, es una organización humanitaria, cuya fundación data de 1905, integrada por personas de negocio y profesionales que realizan y apoyan acciones sociales, promueven normas éticas en todas sus actividades y fomentan la amistad, la buena voluntad y la paz en el mundo. Cuenta con más de 1.400.000 socios, afiliados en más de 46.000 clubes rotarios en más de 200 países y áreas geográficas.