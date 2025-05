Los estudiantes sevillanos que miran a Naciones Unidas

El grupo de estudiantes que participó el año pasado en el simulacro organizado por la asociación sevillana We the peoples of the United Nations.

Aprender a negociar, desarrollar el pensamiento crítico, debatir escuchando las ideas del contrario y estudiar el funcionamiento que siguen los 193 países que conforman las Naciones Unidas para abordar prácticamente cualquier asunto. Del cambio climático a los procesos de paz. Estos desafíos –que no son pocos– son los que persiguen los miles de estudiantes de todo el mundo cuando se suman a las simulaciones del Modelo de las Naciones Unidas –MUN por sus siglas en inglés–. Los participantes –normalmente universitarios– deben estudiar el posicionamiento sobre un tema del país que les toque y defenderlo en un debate que cada año suma adeptos. Sin ir más lejos, la asociación sevillana We the peoples of the United Nations ha reunido a un centenar de jóvenes –de 14 a 17 años– pertenecientes a diez colegios sevillanos para celebrar una de estas simulaciones entre el viernes y el sábado.

“Se trata de una asamblea de Naciones Unidas en la que van a debatir y votar una resolución”, explica a este periódico Pedro Carrillo, miembro de la organización. Si el año pasado el tema elegido fueron los efectos del cambio climático en las generaciones venideras, el de esta edición no es otro que los procesos migratorios. Concretamente, se centrarán en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018 sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Para llevar a cabo la sesión –que se celebrará en la sede de la Fundación MAS en la calle Torneo– los estudiantes se dividen en cuatro comisiones de trabajo y adoptan los roles de 20 países diferentes. En estos grupos, los participantes deben analizar temas tan complejos como el papel de Cruz Roja en la atención a migrantes, pero también las distintas causas de los movimientos migratorios: guerras y conflictos bélicos, persecuciones políticas, cambio climático o necesidades económicas.

Hasta llegar a la simulación, deben conocer las características del país que representarán y la temática sobre la que debatirán. Una labor que realizan junto con los profesores a lo largo del curso.

Posiblemente, el punto más interesante de esta iniciativa es que esté dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato, cuando normalmente ponen el foco en los universitarios. “Queremos que cale en la secundaria”, apunta Carrillo y aplaude que este año el 25% de los participantes sean institutos públicos. De este modo, se han sumado al proyecto los colegios Adharaz, Altair, Altasierra, Arboleda, Buen Pastor, San Ana, St. Mary, Yago y los institutos Alvareda y Cavaleri.

“Aunque sea una iniciativa muy humilde, queremos hacerla crecer y nuestra ambición es que se celebre a nivel andaluz”, apostilla Carrillo y pone el acento en que el próximo año seguramente se sume Málaga.