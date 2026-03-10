Un estudio del Macarena y la Universidad Loyola evidencia la eficacia de las pruebas rápidas en urgencias

El Hospital Virgen Macarena en colaboración con la Universidad Loyola, ha desarrollado un estudio que demuestra cómo el uso estratégico de pruebas diagnósticas rápidas puede mejorar de manera significativa la atención en los servicios de urgencias y facilitar la toma de decisiones clínicas.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Journal of Medical Economics, analiza el impacto de los equipos Point of Care Testing (POCT), que permiten realizar pruebas de laboratorio directamente en el lugar de asistencia, con resultados inmediatos. Estas pruebas incluyen hematología, bioquímica, encimas cardíacas, gasometría y urianálisis, evitando los tiempos de espera propios del circuito convencional de laboratorio.

El estudio se centró en pacientes no críticos (prioridades 3 a 5), que constituyen la mayoría de los casos atendidos en urgencias y requieren análisis para decidir tratamiento o alta. Para ello, los investigadores desarrollaron un modelo informático que simula el funcionamiento real de un servicio de urgencias en España. Este modelo, basado en datos reales, evidencia científicas y experiencia de profesionales, permitió comparar escenarios de uso de pruebas rápidas frente al sistema tradicional.

Los resultados muestran que la realización inmediata de pruebas in situ agiliza el proceso asistencial y reduce los tiempos de respuesta. Según la investigación, la estancia total de pacientes de prioridad 3 se acorta hasta 89,6 minutos, lo que equivale a entre el 40 y 50% del tiempo total en urgencias. La fiabilidad del modelo fue validada con datos reales del Hospital Virgen Macarena, confirmando su aplicabilidad práctica en otros centros.

Actualmente, el hospital dispone de una veintena de equipos POCT que permiten realizar 2,3 millones de determinaciones analíticas al año. Este proyecto refleja la importancia de la colaboración entre ámbito universitario y sanitario: la Universidad Loyola aportó técnicas avanzadas de análisis de datos, mientras que la experiencia del hospital garantizó que el estudio respondiera a necesidades reales del sistema de salud.

Los resultados abren la puerta a nuevas formas de planificación y organización de los servicios de urgencias, respaldadas por evidencia científica, mejorando la eficiencia de los recursos, la experiencia de los pacientes y reduciendo la presión asistencial en el hospital.