Etapas y plazos para la Torre de la Plata

DESDE el ya lejano 1991 en que se terminó la restauración de la Torre de la Plata, han sido muchos los planes, propuestas, etapas y plazos que se han conocido y debatido sobre el destino y la configuración de esta emblemática Torre y su entorno. Tanto se fue dilatando en el tiempo que se ha consolidado la idea de que “hasta que se inicien las obras, que se use como aparcamiento” que, hasta hoy, parece seguir vigente.

Tuvo que ser ICOMOS quien, con su documentado y exhaustivo informe de 11 de Mayo de 2022 , simbólicamente nos mostró una “tarjeta amarilla”, preludio de la “roja” de expulsión, en el caso de no abordarse, definitivamente la ordenación adecuada de este espacio. Sus determinaciones “urgentes y necesarias” se concretan, resumidamente, en:

Desistir del uso como aparcamiento de este espacio.

Definir un uso adecuado del espacio y su entorno.

Sustituir el uso administrativo de la Torre de la Plata por el cultural.

Cumplimentar estas determinaciones exige, además, llevar a cabo una serie de intervenciones y decisiones conexas:

Conocer los condicionantes arqueológicos del espacio libre.

Recuperar el desaparecido edificio de las Antiguas Herrerías Reales que servía como cierre de la calle Santander.

Integrar este nuevo edificio con la propia Torre de la Plata, dotándolo de un uso común.

El espacio libre del Corral de las Herrerías. / M. G.

Sobre el primero de estos últimos condicionantes hay que decir que las obras que se vayan a realizar en el entorno de la Torre de la Plata son la gran oportunidad para analizar la muralla y excavar la zona inmediata a ella lo que nos permitiría confirmar o desechar alguna de las hipótesis que, sobre el uso original del recinto de la Casa de la Moneda (palacio o atarazana), se viene debatiendo recientemente. Aunque durante los años 2000 y 2001, bajo la dirección de la arqueóloga Ana Romo se excavó toda la parte central del antiguo Corral de las Herrerías, no se llegó a analizar la muralla ni se excavó en la franja más inmediata a esta (de 7 metros de ancho en el tramo más largo y de más de 10 metros en el más corto) que es la zona que, precisamente, podría aclarar los usos primitivos.

La actual corporación municipal ha cumplimentado ya una de las exigencias de ICOMOS al acordar que, tanto los edificios como su entorno tengan un uso cultural, museístico, en concreto como Centro de Interpretación del Recinto Amurallado de Sevilla. Este estaría constituido por la propia muralla, la Torre de la Plata y el nievo edificio anexo. El resto del entorno quedaría como espacio libre ajardinado.

La actuación municipal precisa, además, para materializar el cumplimiento de las determinaciones de ICOMOS de cuatro intervenciones con sus correspondientes proyectos:

Estudio arqueológico de muralla y entorno inmediato, por su incidencia en el diseño del espacio libre.

Proyecto del Espacio Libre.

Proyecto del nuevo edificio para Centro de Interpretación.

Proyecto de Adaptación de la Torre de la Plata a uso museístico.

El 2 de agosto de 2024, el Ayuntamiento licitó la contratación del equipo redactor del proyecto del nuevo edificio para museo y de urbanización del espacio libre. Finalizó el plazo el 2 de septiembre pasado presentándose dos equipos solamente. Concurso que, pese al tiempo transcurrido no tenemos noticias de que se haya resuelto. Además de estos proyectos en licitación, aún faltan por licitar el proyecto de investigación arqueológica que podría condicionar el diseño del espacio libre y el proyecto de remodelación interna de la Torre de la Plata para los usos museísticos y su integración con el nuevo edificio; ambas actuaciones han de coordinarse con la intervención actualmente en licitación.

En caso de resolverse favorablemente el proceso de licitación en curso en los próximos días, le sería de aplicación el cronograma establecido en las bases del citado concurso. Este proceso se iniciará con la firma del contrato del equipo elegido, por lo que, de llevarse a cabo en enero de 2025 quedaría el calendario de presentación de los distintos trabajos de la siguiente forma:

Estudios Técnicos previos: febrero de 2025.

Anteproyecto: marzo de 2025

Proyecto Básico: mayo de 2025.

Proyecto Museográfico: julio de 2025

Proyecto Ejecución: octubre de 2025.

Intercalados entre las presentaciones de estos proyectos la Gerencia de Urbanismo estima en siete meses más de retraso por la duración de los distintos trámites (emisión de informes, autorizaciones, etc.), por lo que las obras no podrían empezar antes de mayo de 2026. El cronograma aprobado estima una duración de los trabajos de 14 meses, por lo que estos no finalizarían hasta julio de 2027, esto es 36 meses (tres años) desde que se licitó el equipo redactor. Un aviso a tener en cuenta para la licitación de los otros proyectos relacionados con este que quedan por tramitar.

Esto exige licitar ya el proyecto de remodelación de la Torre de la Plata para uso museístico, para que el final de sus obras coincida con las del nuevo edificio.

Más urgente todavía es la licitación de las nuevas intervenciones arqueológicas en muralla y zonas inmediatas puesto que ellas pueden condicionar el diseño del espacio libre. Por ejemplo, en la intervención de 2001 apareció una fuente decorada del siglo XVII que se ha de conservar in situ, Por tanto, sus obras deben finalizar antes de terminar la redacción del proyecto de ejecución, para que los posibles elementos descubiertos puedan incorporarse a este.

Por todo ello, tanto el concurso para la redacción del proyecto de remodelación como museo de la Torre de la Plata, como del proyecto de investigación arqueológica en el espacio libre deberían convocarse inmediatamente para evitar así disfunciones y retrasos en el futuro.