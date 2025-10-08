La Fernando III de Sevilla carga contra el nuevo decreto de universidades

El acto oficial del inicio de curso de la Universidad CEU Fernando III, celebrado este martes en el Ayuntamiento de Sevilla, ha tenido como uno de los protagonistas el nuevo decreto del Gobierno central que regula la educación superior. En opinión del presidente del CEU y canciller de la institución académica, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, la norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez “exacerba las diferencias” en lugar de buscar la concordia de la Transición.

Bullón de Mendoza se ha referido en su discurso, con el que ha concluido la ceremonia de hora y media de duración, que en el decreto 640/2021 a las universidades privadas “se nos presenta como un grave peligro contra la igualdad de oportunidades”. Un texto que, según el canciller de la Fernando III, destila “intervencionismo y beligerancia” contra este tipo de instituciones.

Unas declaraciones que han acabado con un rotundo recordatorio: “Fue en su día un Gobierno socialista el que autorizó las universidades privadas”. Con esta aseveración se remonta a principios de la década de los 90, cuando el Gobierno de Felipe González (contrario actualmente a la política llevada a cabo por Pedro Sánchez) permitió la creación, a través de la Logse, de las primeras universidades privadas en España.

Un momento del acto de inicio de curso en la CEU Fernando III, celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. / Redacción Sevilla

Debe recordarse que el nuevo decreto obliga a las comunidades autónomas a cumplir con el dictamen que las agencias de calidad emiten a la hora de valorar la creación de universidades, que hasta ahora no era vinculante, sólo preceptivo. El requisito es tomado por las universidades privadas como un impedimento para sus proyectos.

No ha sido el único discurso reivindicativo del acto. También el del rector de la Fernando III, Juan Alberto Parejo, ha hecho hincapié en otro aspecto importante y que valida la apuesta por la rama sanitaria: la necesidad de titular a un mayor número de sanitarios ante la avalancha de jubilaciones que se prevén en España. Una reclamación en el curso en el que se pone en marcha en esta universidad títulos como Medicina, para la que se contempla un hotel simulado.

El acto ha contado también con las intervenciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; de la viceconsejera de Universidades, Lorena Garrido; y del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Vida, Felipe Martínez Alcalá, quien ha impartido la lección magistral Del conocimiento a la prevención: una visión sobre el cáncer gástrico.