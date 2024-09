La Fernando III recibe a sus primeros estudiantes en Sevilla: "Aquí no soy un número más"

Albert Rrucaj es albanés. Su apellido lo delata. Llegó hace dos años a Sevilla solo. Dejó a su familia en el país de origen. Estudió un grado superior de FP en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna. Este joven, claro de piel y rubio de cabello, es uno de los primeros estudiantes con los que se inaugura la CEU Fernando III en Bormujos. Se trata de la segunda universidad privada que abre sus puertas en Sevilla. Lo hace con diez grados y 400 alumnos, un 10% de ellos son internacionales, como Albert. A todos los recibe José Alberto Parejo Gámir, rector de la institución académica, quien les dirige unas palabras de recibimiento en esta jornada de bienvenida, con formato y estética propia de los Welcome Day norteamericanos, con copioso desayuno incluido.

El rector les deja claro desde el comienzo que la Fernando III no es sólo un edificio para estudiar, sino "donde vivir". "La etapa universitaria es la más bonita de la vida", refiere José Alberto Parejo, quien cuenta con una larga trayectoria en el CEU, la cual comenzó con la carrera de Económicas y Empresariales (actual ADE). La estudió en la universidad que el CEU tiene en Madrid, referente de muchos de los alumnos que este martes entran por primera vez al campus de Bormujos.

En declaraciones a este periódico, Parejo reconoce "la gran ilusión" por un día que califica de "histórico". La enseñanza superior sevillana se amplía con diez nuevos grados, seis dobles grados, seis posgrados y un doctorado. "En esta jornada les damos a conocer todo lo que es necesario para el buen desarrollo del curso. Las aulas, las instalaciones informáticas, las deportivas, los distintos departamentos...aquí van a hacer vida", explica el rector.

Los nuevos estudiantes en las escaleras de entrada a la Universidad CEU Fernando III. / José Ángel García

La inauguración de la Fernando III ha venido precedida de críticas por parte de las universidades públicas andaluzas, que alertan del aumento de instituciones privadas en la enseñana superior de la comunidad los últimos años, especialmente desde que el PP se hizo con el Ejecutivo autonómico. Para Parejo, esta llegada resulta beneficiosa, en tanto que cualquier universidad, con independencia de su titularidad, se convierte en "centro de desarrollo económico y cultural". "Vamos a aportar competencia a las universidades públicas y a las privadas que ya están aquí, una competencia positiva, que nos hará ser mejores". A esta declaración, el rector añade: "las relaciones personales entre rectores son magníficas, pero en las institucionales, es lógico que cada uno defienda lo suyo". Una aclaración para no seguir ahondado en la polémica de los últimos días.

Un 10% del estudiantado de la Fernando III es internacional. Porcentaje que irá creciendo, pues el plazo de matriculación permanece abierto hasta finales de octubre. La mayoría proceden de Hispanoamérica. Perú, Cuba o Argentina son los principales países de procedencia. Aunque hay excepciones, como la que protagoniza Albert Rrucaj. Su llegada al CEU se debe a unos amigos que estudiaban en la universidad que la institución educativa posee en Madrid. Su intención, tras titularse en un grado superior de FP, fue trasladarse a la capital de España para continuar allí con la enseñanza universitaria. Sin embargo, optó por quedarse en Sevilla y matricularse en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, uno de los grados más demandados.

Un aula equipada con pizarra digital. / José Ángel García

Esta carrera es también la elegida por Harti Taha, un marroquí de 19 años que espera la apertura del aula donde ha sido incluido. Las nuevas instalaciones están impolutas. Prevalece el blanco en todas ellas. Algunas aulas cuentan con un separador para convertirlas en dobles o ajustarlas al número de estudiantes que posean en un determinado momento. En cada pupitre hay un pack de bienvenida. Una bolsa de hombro con camiseta, pulsera del CEU (bandera española incluida), agenda, bolígrafo y subrayador. Todas las aulas cuentan con pizarra convencional (la propia pared hace las funciones como tal) y digital. La iluminación natural es la base principal del diseño de las estancias. Pero no sólo aulas (17 en total) conforman este edificio, levantado frente a la entrada del campus que se encuentra a pocos metros de la rotonda próxima la Choza de la Manuela. También se han habilitado cuatro laboratorios y la denominada Aula Vida, pensada para ratos de convivencia, clubs, tertulias y teatros.

Buena parte de los nuevos estudiantes conocen de sobra el CEU. Han estudiado en este campus la FP. Así ocurre con Francisco Manuel Martínez, quien a sus 24 años, y tras acabar los grados superiores de Integración Social y Mediación Comunicativa, ha decidido matricularse en la carrera de Educación Primaria. Su vocación es la docencia. "He elegido la Fernando III porque mi experiencia en el CEU ha sido fenomenal. Me aporta seguridad. Siempre que he necesitado ayuda académica o personal de los docentes, ahí han estado. Aquí no soy un número más, soy persona", asevera este joven.

El rector José Alberto Parejo pronuncia su discurso de bienvenida. / José Ángel García

En el acto de bienvenida también participan la vicerrectora de Estudiantes, Beatriz Hoster; y el capellán universitario, el padre Leonardo Sánchez. Éste último identifica a algunos de los nuevos alumnos, a los que conoció en la JMJ de Lisboa en 2023 o a través de las hemandades. No falta el recuerdo a la procesión magna con la que se clausurará el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular el 8 de diciembre.

Para el Welcome Day se han dispuesto varios stands donde los estudiantes reciben información de los departamentos y actividades de la Fernando III. En todos hay universitarios interesados.

Jornada de bienvenida en la CEU Fernando III. / Redacción Sevilla

El rector pide "confianza" a los estudiantes que eligen esta universidad después de no haber podido acceder a la carrera que desean en las públicas. "Habéis acertado", asegura Parejo. Amparo Fernández de Castro y Sol de Pablos forman parte de este grupo. No lograron la nota requerida en la Selectividad. Varias amistades, que estudian en la CEU de Madrid, les recomendaron esta institución. No se lo pensaron dos veces.

José Alberto Parejo insiste en que esta nueva universidad favorecerá "la retención de talento" para que no se marche fuera de la provincia, sino que se quede aquí, aportando al desarrollo económico y cultural. Eso sí, antes de bajarse del pequeño estrado donde les da la bienvenida, el rector hace una reflexión con aviso: "Aquí os pediremos responsabilidad, esfuerzo y respeto. Sois los protagonistas de vuestro propio futuro".