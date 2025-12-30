Fin de Año en Sevilla: ¿cuánto cuesta coger un taxi en Nochevieja?

La cuenta atrás para las campanadas ya ha comenzado y Sevilla se prepara para acoger la noche más viva del año. Cenas, fiestas, reencuentros y celebraciones recorren la ciudad, bajo las previsiones de una alta afluencia de personas por las calles y una intensa actividad nocturna. Con miles de desplazamientos a las puertas del 2026, entre barrios, locales y puntos clave del centro urbano, el transporte se convierte en un aspecto fundamental para disfrutar de una velada sin sobresaltos. Pero ¿cuánto cuesta realmente un taxi en Nochevieja?

"Aunque las plataformas de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) son cada vez más numerosas, sus precios suelen ser libres y multiplicarse de una forma desorbitada en función de la demanda", explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en una nota de prensa. "El taxi, por el contrario, tiene unas tarifas fijas que, incluso cuando se incrementan con un suplemento propio de estas noches, suele ser la mejor opción, siempre y cuando se encuentre uno libre". Fin de Año suele ser una ocasión complicada en términos de logística y, por ello, conviene ser previsores.

Nochevieja: ¿cuánto cuesta un taxti en Sevilla?

La OCU ha analizado un total de 54 ciudades españolas, llegando a la conclusión de que los precios se incrementan hasta 6,7 euros en derteminadas urbes, al contar con un suplemento específico para Nochevieja. No obstante, en el caso de Sevilla, se aplican las tarifas propias de una noche especial; es decir, días festivos. Esto se corresponde a la Tarifa 3, fijada para el 2025, que especifica un coste de 2,44 euros para la bajada de bandera; 1,72 euros por kilómetro recorrido; 39,44 euros por hora de espera o parada; y 6,85 euros, en el caso de carrera mínima. Esta tarifa se aplica los sábados, domingos y festivos de 00:00 a 07:00 horas y de 22:00 a 24:00 horas. Por lo tanto, es aplicable durante la madrugada del 1 de enero.

¿Y qué ocurre el 31 de diciembre? Si consideramos que no es un día festivo, debería aplicarse la Tarifa 1, propia de las jornadas laborables, entre las 07:00 y las 21:00 horas: 1,62 euros, la bajada de bandera; 1,10 euros por kilómetro recorrido; 25,21 euros por hora de espera; y 4,40 euros por la carrera mínima. Finalmente, entre las 21:00 y las 24:00 horas sería de aplicación la Tarifa 2: 1,95 euros, la bajada de bandera; 1,38 euros por kilómetro recorrido; 31,54 euros por hora de espera; y 5,47 por carrera mínima.

Las tarifas suben hasta 6,7 euros en algunas ciudades españolas

De acuerdo con el análisis de la OCU, la capital hispalense se encuentra entre las ciudades con una bajada de bandera más alta para la ocasión. "Este 'suplemento encubierto' oscila entre los 0,35 euros de Bilbao y los 3 euros de Santa Cruz de Tenerife. Es un modelo frecuente también en ciudades de Andalucía (Sevilla, Málaga o Granada), País Vasco (San Sebastián y Vitoria) y en Pamplona", informa el organismo.

Mientras tanto, en 20 de las 54 localidades analizadas se mencionan expresamente las noches de Navidad y Fin de Año como "fechas sujetas a un suplemento adicional. Los más bajos, en Cuenca (0,75 euros), Huelva (1,2 euros), Albacete (1,25 euros) y Cáceres (1,25 euros)", añade la OCU. Por el contrario, "los más altos se dan en Madrid (6,7 euros), Lérida (5,63 euros), Palma de Mallorca (4,75 euros), Murcia (4 euros) y Barcelona (3,5 euros)".