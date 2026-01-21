Fitur: Una muestra internacional con 967 expositores y 161 países donde viajar

México participa como País Socio en una edición de la Feria Internacional de Turismo que reúne a 967 expositores titulares y registra un crecimiento del 11% en participación internacional. El Pabellón del Conocimiento, Fitur Experience y la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo protagonizan las novedades de una 46ª edición que consolida a Fitur como la feria líder mundial del sector.

Madrid vuelve a situarse en el epicentro del turismo mundial del 21 al 25 de enero de 2026. En su 46ª edición, se consolida como la plataforma global del sector, reforzando su dimensión internacional y su apuesta por el conocimiento como motor de transformación de la industria turística.

Las cifras presentadas en rueda de prensa avalan este liderazgo: 9 pabellones, 10.000 empresas representadas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial, 10 más que en la pasada edición y 967 expositores titulares. En total, Fitur 2026 crece un 11% en participación internacional.

Esta edición suma 18 nuevos países, principalmente de África y Asia-Pacífico, que incrementan su presencia un 34% y 22% en superficie, respectivamente. Entre los nuevos destinos participantes destacan Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar y regiones de Alemania y Reino Unido.

Entre enero y septiembre de 2025 superó los 1.100 millones de turistas internacionales, rebasando las cifras de 2019, según ONU Turismo. En este contexto, Fitur 2026 refuerza su papel como gran foro de debate del sector con importantes novedades. Destaca la creación del Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12 y abierto durante las jornadas profesionales. Este espacio se concibe como el centro estratégico del pensamiento turístico, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes de primer nivel.

El Pabellón del Conocimiento albergará más novedades clave, como Fitur Experience, centrada en el turismo de experiencias como una de las dinámicas más transformadoras del sector, y la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que abordará los retos de la comunicación turística junto a expertos y representantes del sector público y privado. Asimismo, el área de Travel Technology duplica su superficie y reunirá a más de 190 empresas líderes en innovación.

La elevada participación apunta a una gran afluencia de visitantes, con previsiones que superan los 150.000 profesionales y cerca de 100.000 asistentes de público durante el fin de semana. La Feria Internacional de Turismo continúa siendo un importante motor económico para Madrid, con un impacto que en la edición anterior alcanzó los 487 millones de euros.