El fotógrafo Manuel Ruesga, socio de honor de la Asociación de la Prensa de Sevilla

La Asociación de la Prensa de Sevilla ha nombrado socio de honor al fotógrafo Manuel Ruesga, asociado número 57 y miembro de la Asociación desde hace 38 años. Ruesga, nacido en Sevilla, es un paradigma del periodismo deportivo fotográfico. Su trayectoria profesional la inicia, en 1968, en El Correo de Andalucía. Luego trabaja en Suroeste, ABC, Diario 16, El Mundo Deportivo, As, Marca, El Mundo y, desde su fundación, en 1999, en Diario de Sevilla, en el que es jefe de fotografía y en el que permanece hasta su jubilación, en 2010. Sus fotos ilustran numerosos libros de Semana Santa y de fútbol. Ha participado en colecciones individuales y colectivas. Entre otros reconocimientos, tiene el premio nacional de Fotografía Turística y, en 2010, el Ayuntamiento le concedió la medalla de la ciudad de Sevilla. El premio de fotoperiodismo que anualmente concede el Sevilla FC lleva su nombre.

Los periodistas Paco Pérez Gandul y Mercedes Díaz han sido reconocidos con el Premio de la Comunicación que la Asociación de la Prensa de Sevilla entrega, anualmente, desde 1992, y que este año ha alcanzado su 33 edición. El jurado, compuesto por los miembros de la junta directiva de la APS, también ha concedido menciones especiales a los periodistas José Luis Losa, Inma Carretero y Marina Bernal.

La asociación ha concedido el Premio de la Comunicación al periodista Paco Pérez Gandul, por su trayectoria profesional de cinco décadas en el periodismo deportivo, a la que suma su faceta de escritor, y su ser de buena persona, sencillo, bondadoso, afable y honesto. Nacido en Sevilla, es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Aun siendo estudiante en el Centro Español de Nuevas Profesiones, en 1976, hace sus primeros trabajos en el recién nacido vespertino Informaciones de Andalucía. Al año siguiente, tras el cierre del periódico, pasa al Nueva Andalucía, otro diario de la tarde clausurado en 1984. Se incorpora a El Correo de Andalucía y, a comienzos de 1986, a ABC. Forma parte de la sección de Deportes y, un año más tarde, es nombrado redactor jefe. Desde entonces, y durante 40 años, ABC será su casa profesional y vital hasta su jubilación definitiva, este mismo año.

Como escritor, en 2004, escribe su primera novela: Celda 211, un drama carcelario que se desarrolla en la prisión de Sevilla, y con la que consigue el Premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón. En 2009, Celda 211 es llevada al cine por Daniel Monzón, y logra ocho premios Goya, entre ellos los de mejor película, mejor director, mejor actor, y mejor guion adaptado. En 2019, publica El Bróker, una historia sobre el lado oscuro de los poderes económico y policial. Estos días ha terminado su tercera novela negra, La glorieta entre naranjos.

La APS también ha otorgado el premio de la Comunicación a la periodista Mercedes Díaz, por su trayectoria profesional, centrada en el periodismo de tribunales, y por su primicia y rigurosa investigación y trabajo en el caso de los errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía. Natural de Llerena (Badajoz), desde que tiene siete años tiene claro que quiere ser periodista. Lo decide viendo en televisión las noticias sobre la muerte de Franco. Pese a que su padre no ve con buenos ojos esta vocación, se marcha a Barcelona y se licencia en Periodismo por la Universitat Autónoma. Siendo estudiante, colabora en una radio y un periódico local catalán. En 1990, tras ganar unas prácticas, consigue plaza en Radio Sevilla de la Cadena SER, en la que ya cumple 36 años de periodismo.

Desde el primer momento asume la información de tribunales y orden público, en la que se convierte en un ejemplo para la profesión. Su debut profesional lo hace con el caso Juan Guerra. Luego vendrían otros, como el Arny, Camas, la pequeña Mari Luz, Marta del Castillo, Invercaria, o los ERE. También cubre atentados terroristas de ETA en Andalucía. Periodista comprometida con los valores de la igualdad, se centra en los casos de violencia machista y reivindica la visibilización de las mujeres periodistas. En 2019, logra el Premio Andalucía de Periodismo, por su serie de cinco capítulos sobre el caso Marta del Castillo. En 2022, recibe el Premio Menina, que concede la delegación del Gobierno en Andalucía. Y este año, la Fundación Triángulo le ha otorgado su premio anual por su labor periodística en el cribado del cáncer de mama.

El jurado también ha concedido tres menciones especiales. Una, a José Luis Losa, un ejemplo de periodista y comunicador integral, polifacético, y emprendedor. Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, está especializado en información económica, es experto en Comunicación y Coaching, profesor universitario y director de teatro. Buena parte de su carrera profesional la desarrolla en el diario ABC, donde es jefe de Local y de Economía. Es también jefe de Informativos en Sevilla TV y Punto Radio, jefe de Economía en la agencia Europa Press en Andalucía, y corresponsal de El Economista en Andalucía. Pasa una etapa en Nueva York, desde donde colabora con TVE, Canal Sur y la Cadena SER. En 2012, funda y dirige Comunica y Convence, empresa dedicada a la formación en comunicación y expresión de profesionales de todos los ámbitos. Es profesor de Comunicación en la Universidad de Loyola, participa en numerosas tertulias en radio y televisión y cubre la información económica en el periódico El Confidencial. Como director teatral, funda el Grupo de Teatro de la Universidad Pontifica de Salamanca y Edeteatro en Sevilla. Ha dirigido más de 20 espectáculos y actuado en muchos de ellos. En los últimos cinco años ha dirigido y presentado las galas de los Premios de la Comunicación de la APS.

Otra mención especial ha sido para la periodista Inma Carretero. Onubense de Cumbres Mayores, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y en Ciencias Políticas por la UNED. Especializada en información política y parlamentaria, hecha con rigor, veracidad, frescura y cercanía, su trayectoria profesional discurre entre Sevilla y Madrid. En 1998, comienza en El Correo de Andalucía, en el que vive dos etapas y en el que llega a ser jefa de la sección de Andalucía. Luego, durante una década, trabaja en los diarios del Grupo Joly y es directora de la red de televisiones locales 8TV. En 2015 se incorpora a la Cadena Ser en Madrid. Cubre campañas electorales, debates parlamentarios y sigue la actividad del PSOE y la del presidente del Gobierno en consejos europeos, asambleas de las Naciones Unidas, reuniones del G-20 y cumbres Iberoamericanas. En 2021 es nombrada jefa de Nacional de la SER y, en 2024, redactora jefa de Nacional de El País. Ha escrito en Infolibre y en Prensa Ibérica, y participa en tertulias de radio y televisión.

La tercera mención especial ha sido para Marina Bernal, un claro exponente del buen periodismo multimedia freelance social y de sociedad. Sevillana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, como periodista, fotógrafa, escritora y presentadora de eventos, suma ya más de 30 años en prensa, radio, televisión y medios digitales. Ha trabajado para los diarios del Grupo Joly, La Razón y El Correo de Andalucía, para programas de la Cadena SER y de Canal Sur Radio, y sus entrevistas, reportajes y fotografías son publicadas cada semana en revistas especializadas como Hola, Semana, Lecturas, Diez Minutos, Pronto y Vanitatis. Dirige la agencia y el diario digital Sevilla Press, y colabora en los programas Mañaneros y Corazón, de Televisión Española, y Andalucía de Tarde, de Canal Sur Televisión. Como escritora, es autora de los libros Anónimos infinitos, cuatro volúmenes que recogen cientos de microrrelatos de la vida, y de obras literarias sobre Rocio Jurado, Raphael y Lola Flores. También ha escrito Chipiona, un paraíso cercano, una guía turística de esta localidad gaditana de la que, en 2023, fue nombrada hija adoptiva.

El jurado de la 33ª edición del Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla ha estado integrado por los 17 miembros que conforman la junta directiva. El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo día 16 de marzo, lunes, a las 19.30, en la Fundación Cajasol, entidad patrocinadora de estos galardones junto a Prodetur, sociedad de la Diputación Provincial de Sevilla para la promoción del desarrollo económico y el turismo.