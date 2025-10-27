Freddie Mercury protagoniza la nueva campaña contra los estigmas del VIH en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una nueva edición de la campaña "Sevilla libre de estigma frente al VIH/Sida", que este año lleva por lema "I want to break free de estigmas x VIH". La iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de erradicar los prejuicios hacia las personas que viven con VIH, promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa.

La campaña se enmarca dentro de la Estrategia Fast-Track Cities, iniciativa global de ONUSIDA para erradicar el VIH en 2030, de la que Sevilla forma parte desde 2015.

La imagen principal de la campaña es un cartel pictórico del artista David Noalia, que retrata a un Freddie Mercury "maduro, sereno y orgulloso". El cartel, que utiliza el rojo institucional y la 'S' de Sevilla abrazando unas manos, será difundido en mupis, marquesinas, autobuses de Tussam, taxis, redes sociales y soportes digitales, acercando el mensaje a todos los barrios de la ciudad.

Además del cartel, la campaña incluye diversas acciones como 'El Muro de los Estigmas', donde cada persona puede escribir el prejuicio que desea romper; 'La Zona 100% libre de estigma', con dinámicas educativas; 'El Micrófono libre sin estigma', que da voz a testimonios reales; y 'La Ruta Break Free', con talleres de sensibilización. También se prevé un photocall itinerante 'Yo ya rompí un estigma', que recorrerá los distritos de la ciudad desde el 6 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

Freddie Mercury y su lucha contra el VIH

El cartel con la imagen de Freddie Mercury es especialmente significativo, ya que el legendario vocalista de Queen padeció el VIH en una época marcada por el estigma social. Mercury recibió el diagnóstico de VIH en 1987, pero mantuvo su condición en privado durante años. No fue hasta el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte, cuando hizo pública su enfermedad, contribuyendo a visibilizar la lucha contra el VIH y a reducir el prejuicio asociado a la enfermedad.

La canción "I Want to Break Free", uno de los grandes éxitos de Queen, también cobra relevancia en esta campaña. Escrita por el bajista John Deacon, la canción expresa el deseo de liberarse de las restricciones y prejuicios sociales. Su videoclip, en el que los miembros de la banda se visten con ropa femenina en una parodia de la serie británica Coronation Street, fue polémico en su época, pero con el tiempo se ha convertido en un himno de empoderamiento y lucha contra la opresión.