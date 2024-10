Con más fuerza y un compromiso más intenso con la ciudad

El Giraldillo no remataba la torre por antonomasia de la ciudad porque había sido descendido hasta la azotea de las azucenas un Martes de Feria de 1997. La capital superaba los 700.000 habitantes, pagábamos en pesetas, la mujer no podía ser socia de determinados clubes privados de la ciudad, ni salir de nazarena en muchas cofradías. Las calles se quedaban desiertas en los días de verano en que los hoteles se conformaban con no tener pérdidas, la Catedral sufría graves grietas en los pilares del trascoro que pusieron en jaque el uso del templo en Semana Santa, gobernaba aún la única alcaldesa que hemos tenido en la democracia y mateníamos el sueño olímpico con unos Mundiales de Atletismo donde se colaron las 'giraldillas proetarras' en plena inauguración.

Diario de Sevilla está de aniversario. Este año se cumplen 25 años de la fundación de esta cabecera, con la que el Grupo Joly inició su expansión para convertirse en el grupo editorial líder de Andalucía. Para celebrar esta efeméride, Diario de Sevilla ha programado un amplio elenco de actividades. Este suplemento trata de recoger el espíritu y el resultado de una apuesta valiente que ha sido un éxito indudable, prueba de lo cual es que seguimos hoy aquí: renovados, potenciados, siempre en tensión para ofrecer el producto fresco de la información y actualizados a la hora de usar todas las vías posibles para llegar al lector.

Diario de Sevilla nació en el contexto de una ciudad que todavía estaba sin salir de la depresión posterior a la Exposición Universal, sin querer reconocer la imposibilidad de acoger una cita como los Juegos Olímpicos, sin Metro, sin la integración plena de la mujer en muchos ámbitos de la vida ciudadana, sin carril bici, casi sin calles peatonales (sólo Tetuán podía presumir de esta condición) y viviendo todavía del PGOU del 87. Sin una industria aeronáutica desarrollada, sin oferta de VTC, sin cardenal desde la muerte de Bueno Monreal, sin problemas de seguridad en la Madrugada, sin títulos europeos de fútbol, sin setas en la Encarnación, sin una Feria de formato largo, sin la fiebre de los veladores, sin apartamentos turísticos y sin un plan eficaz contra los gorrillas.

La ciudad se nos ha quedado pequeña en muchos aspectos. El Puente del Centenario está en obras porque necesita una ampliación, el número de universidades y residencias para estudiantes ha crecido, los servicios de limpieza son insuficientes para responder a las necesidades de un turismo masivo, fiestas como la Semana Santa exigen medidas de control mucho más férreas y severas y se ha asentado, una cultura de uso y disfrute de la calle, que en ocasiones parece difícil de controlar. La ciudad es otra muy distinta tras 25 años.

La subida de la réplica del Giraldillo. / Juan Carlos Muñoz

Este periódico ha conocido cuatro presidentes del Gobierno, otros cuatro presidentes de la Junta y seis alcaldes. Ha sido fiel testigo del diseño de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en Sevilla y de la reforma del Estatuto de Andalucía. Ha contado la entrada de partidos minoritarios como el PA e IU como socios del PSOE en el gobierno autonómico, y el estreno de un Ejecutivo andaluz de centro derecha que casi cuatro años después de acceder al poder terminó logrando una mayoría absoluta que confirmó (por si quedaban dudas) la histórica pérdida de la hegemonía socialista. Vimos la disolución del PA, el nacimiento de Podemos y Vox y la caída de Ciudadanos. Murió el polaco Juan Pablo II, se marchó el alemán Ratzinger, que murió tras unos años como emérito, y hoy gobierna el argentino Francisco.

Un día estrenamos el Metro tras una obra interminable en la que se hundió el quiosco de prensa de la Puerta de Jerez. Allí estuvo el periódico. Otro día el Real Betis ganó la Copa del Rey y al año siguiente comenzó el ciclo de esplendor del Sevilla FC. La ciudad se ganó un sitio en la Europa del balompié con sus dos principales entidades deportivas. Murieron Antonio Puerta, José Antonio Reyes y Sevilla quedó sumida en el silencio. El Betis ganó una segunda Copa del Rey. Los autobuses pasaron del naranja al granate y la Avenida quedó peatonalizada. Un tranvía se convirtió en la línea de Tussam más usada (de la Plaza Nueva al Prado) y ahora ya llega hasta El Corte Inglés de Nervión.

La ciudad sufrió una huelga de limpieza que abrió los telediarios en toda España. Sufrimos la crisis económica-financiera de 2008 con recortes en todos los ámbitos. Bajamos de los 700.000 habitantes y, por lo tanto, el Pleno se redujo de los 33 a los 31 concejales en las elecciones de 2015. Y también, en todos estos hitos, estuvo el periódico para contarlo. Como siempre. Fuimos sede del referido Mundial de Atletismo, una de las sedes del Mundial de Baloncesto, dos veces de la final de la Europa League, sede de la Eurocopa de selecciones de 2021 en el estadio de la Cartuja, dos veces sede de los Premios Goya y una de los Grammy Latinos. ETA regó de sangre las calles de la ciudad con el atentado que acabó con la vida del doctor Cariñanos. Seguimos sin dar la noticia del hallazgo de Marta del Castillo. Contamos al detalle el atropello que acabó con Farruquito en la cárcel, el robo de casi 140 kilos de droga que estaba depositada en la Jefatura Superior de la Policía Nacional y el terrible triple crimen del Pollino en Dos Hermanas.

La Cartuja. / Juan Carlos Vázquez

Hemos sido testigos de la reposición del Giradillo original, la retirada de Curro Romero, las gestas de Morante de la Puebla, la muerte de un costalero debajo del paso, cinco Madrugadas de Semana Santa rotas por el pánico y un sinfín de coronaciones de vírgenes. Despedimos a un cardenal, Carlos Amigo Valejo, sin el que no se puede contar la transición del siglo XX al XXI, cambiamos de Juan José Asenjo a José Ángel Saiz, nos quedamos sin recibir a Obama y asistimos a la histórica abdicación del rey Juan Carlos.

Murió Manuel Clavero, padre de la Andalucía moderna y presidente del Consejo Editorial del Grupo Joly. Con su muerte a los 95 años, desapareció una de las figuras clave de la Transición, artífice del actual sistema autonómico español. También se produjo la pérdida de Manuel del Valle, el alcalde encargado de preparar la ciudad para la Expo 92, y del primer comisario de la Muestra, el catedrático Manuel Olivencia. Y despedimos al escritor Antonio Burgos, creador de un modelo de ciudad a través de sus miles de artículos a lo largo de una dilatada y reconocida carrera.

Sevilla sufrió, como toda España, el dolor por la pérdida de numerosas vidas por la pandemia del coronavirus, dos años seguidos sin Semana Santa y Feria, y una transformación evidente en un gremio fundamental para la ciudad como es la hostelería. El mundo se paró como nunca antes se había conocido. Y desde entonces somos distintos, enfocamos la vida con otros criterios y viajamos más. Sevilla, uno de los destinos turísticos españoles por excelencia, padece como otras grandes urbes los efectos del turismo masivo. Uno de los retos actuales es precisamente su control y regulación sin que pierda fuerza nuestras principal industria. Otro debate, inexistente hace 25 años, es el del uso del patrimonio histórico, caso de la Plaza de España, donde se han celebrado con éxito de público hasta cuatro ediciones del Festival Icónica.

En 25 años hemos estrenado una línea de Metro. / Juan Carlos Muñoz

El cambio político andaluz, ocurrido en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, tuvo su efecto en la provincia de Sevilla, que en las elecciones general de hace un año se triñó de azul por primera vez el PP la lista más votada en la provincia de Sevilla. El PSOE perdió su tradicional condición de partido hegemónico en la tierra de Felipe y Alfonso.

En la Cartuja mantenemos un parque tecnológico puntero, pero ha comenzado a virar hacia otros usos que no son ya los servicios avanzados para los que se concibió el lugar una vez acabada la Expo. Ahora priman negocios del sector servicios y de otros fines comerciales antes que los de la investigación y la innvación. En la Avenida de la Palmera asistimos a la destrucción de una línea estética que fue la dominante en la Exposición Iberoamericana de 1929. Las construcciones de granes chalés familiares son sustituidas por mamotretos de líneas rupturistas que el PGOU no ha podido frenar.

Diario de Sevilla fue un éxito desde su primer número, publicado el 28 de febrero de 1999, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía. El triunfo de esta nueva publicación consistió precisamente en conectar con una ciudad que no se conformaba con las cosas que le daban hechas y que quería una Sevilla moderna que rompiera tópicos y que avanzara en la dirección del progreso. El periódico fue y sigue siendo un soplo de aire fresco en la oferta periodística de una ciudad que necesitaba abandonar ciertos corsés, inercias y visiones anquilosadas que suponían un freno en la práctica.

En estos 25 años, el periódico puede sentirse orgulloso de estar a la vanguardia de la ciudad y aspira a que en los próximos 25 años y en lo siguientes, continúe siendo la voz de la Sevilla que mira hacia el progreso. El periódico renueva su compromiso con el periodismo riguroso y de calidad, con la mirada puesta en los nuevos formatos que ofrece el periodismo digital.

Con Diario de Sevilla, el Grupo Joly comenzó una expansión que no ha parado desde entonces. En un primer lugar por Andalucía Occidental con el lanzamiento, en noviembre de 2000, de El Día de Córdoba y la adquisición de Huelva Información en 2002. A estos nuevos diarios le siguieron Granada Hoy, que nace en el año 2003, Málaga hoy en el 2004 y Diario de Almería en noviembre de 2007, continuando la expansión por el resto del territorio andaluz. Y recientemente, en octubre de 2023, nació Jaén Hoy, en un formato estrictamente digital, acorde con los nuevos tiempos.

En la actualidad y con diez periódicos, Grupo Joly continúa en expansión reforzando su posición de primer grupo editorial y adecuándose a los nuevos formatos. Los diarios digitales del Grupo se caracterizan por su información actualizada: noticias al minuto, despliegues especiales on-line y un enfoque 100% andaluz. Informaciones que prestan una mayor atención a la noticia más inmediata y cercana, a aquello que sucede en ese mismo momento a nivel local, con un diseño moderno y actual. La utilización de potentes servidores aseguran una navegación rápida y en tiempo real. Una publicación viva que lleva la inmediatez a los lectores y permite una segmentación geográfica que en otros soportes on line sería difícil conseguir.

Un periódico que le toma el pulso a una ciudad desde que salía poco a poco del bajón posterior a la Expo hasta la que hoy trata de combatir los excesos propios de la pos-pandemia. Nada de cuanto ocurre a una gran ciudad como Sevilla en un mundo globalizado es ajeno a Diario de Sevilla. Y hace años que la ciudad no se entiende sin este periódico.