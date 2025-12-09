La Fundación Grupo AZVI y la UPO refuerzan su compromiso social con nuevas ayudas para residentes en el Complejo Universitario Flora Tristán

La Fundación Grupo AZVI y la Universidad Pablo de Olavide, a través de su Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, han suscrito una colaboración para financiar las Ayudas Sociales Flora Tristán – Fundación Grupo AZVI y Universidad Pablo de Olavide", destinadas al alojamiento de estudiantes en el Complejo Universitario Flora Tristán, ubicado en el Polígono Sur. Las personas beneficiarias, estudiantes de Grado y Máster de la Universidad Pablo de Olavide, residen en el Complejo Universitario y colaborarán activamente en iniciativas de dinamización interna y en el Proyecto Social del Polígono Sur, contribuyendo al desarrollo comunitario y a la cohesión social del barrio.

Esta colaboración se enmarca dentro del convenio firmado en el año 2024, entre la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Grupo AZVI, para la realización de actividades de formación, investigación y desarrollo, así como de mecenazgo. Gracias a este convenio la universidad también pudo dotar en el año 2025 de equipamiento esencial para mejorar la accesibilidad y el confort de los espacios del campus: en concreto, se compraron ocho mesas adaptadas, tres sillas ergonómicas, dos sillas acolchadas y un bucle magnético, todo ello destinado a garantizar un entorno más inclusivo y funcional para las personas con discapacidad.

La firma del convenio y la colaboración entre la UPO y la Fundación Grupo AZVI en la convocatoria de las Ayudas Sociales Flora Tristán tienen como objetivo favorecer la igualdad de oportunidades y promover la implicación universitaria en proyectos sociales.

El convenio firmado entre la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Grupo AZVI reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la inclusión, consolidando un modelo de colaboración que une formación académica y acción comunitaria.