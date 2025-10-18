El futuro del suelo pélvico se diseña en Andalucía desde el Hospital de Valme

Ginecólogas pertenecientes a la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital de Valme y que participan en el congreso.

El X Congreso Andaluz de Suelo Pélvico, que se clausura hoy en Córdoba, ha vuelto a situar al Hospital Universitario de Valme como referente regional en el diagnóstico, tratamiento e investigación de las disfunciones del suelo pélvico, un conjunto de patologías que padecen entre el 3% y el 6% de las mujeres a lo largo de su vida.

Durante dos intensas jornadas, el encuentro, organizado por la Sección de Suelo Pélvico de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), ha reunido a más de 120 especialistas de carácter multidisciplinar. Entre ellos, el equipo del hospital sevillano ha tenido una participación especialmente destacada tanto en la organización del evento como en el desarrollo de su programa científico, con seis ponencias, moderación de mesas, talleres prácticos y la obtención de un premio a una de sus comunicaciones.

La responsabilidad de coordinar este congreso ha recaído en María Isabel Valdivia, ginecóloga de reconocido prestigio, coordinadora de la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital de Valme y presidenta de la Sección de Suelo Pélvico de la SAGO. Pionera en Andalucía en la creación de una consulta monográfica de dolor pélvico crónico, una dolencia difícil de diagnosticar y con alto impacto en la calidad de vida femenina, Valdivia subraya que “el abordaje integral y multidisciplinar de estas disfunciones ha ganado terreno en los últimos años gracias a los avances diagnósticos, la fisioterapia especializada y las nuevas técnicas quirúrgicas”.

La doctora Valdivia durante la celebración del congreso. / M. G.

El suelo pélvico, explica, “es el eje del bienestar ginecológico y sexual de la mujer”, y su cuidado está dejando de ser un tabú para convertirse en un área prioritaria de la medicina regenerativa y funcional.

La jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia, Rosa Ostos, y la jefa de sección Rosa Oña, encabezaron la delegación del Hospital de Valme, que presentó seis ponencias científicas. Entre los temas abordados destacaron el manejo del dolor y la dispareunia postparto, la vejiga hiperactiva femenina o las estrategias para evitar la recidiva del prolapso de órganos pélvicos.

Asimismo, la cirujana coloproctóloga Lourdes Gómez Bujedo presentó una innovadora comunicación sobre el uso de fibrina autóloga rica en plaquetas para preservar la función esfinteriana, una técnica de gran proyección en la cirugía funcional.

El hospital también tuvo un papel relevante en la moderación de mesas y talleres prácticos, como el dedicado a la reparación de desgarros de esfínter anal en modelo porcino, impartido por la ginecóloga Arantxa Casla, quien aportó su experiencia en cirugía reparadora postparto.

Una de las sesiones más esperadas del congreso ha sido la mesa Disfunciones sexuales y suelo pélvico: nuevas fronteras terapéuticas, moderada por Valdivia y el doctor Jesús Presa, del Hospital Universitario de Jaén.

En este foro se han presentado tratamientos emergentes que combinan biología regenerativa, cirugía funcional y tecnología médica para mejorar las disfunciones sexuales y esfinterianas. Entre ellos, el uso de plasma rico en plaquetas, suturas biocompatibles o la aplicación de factores de crecimiento en patologías como el liquen escleroso vulvar.

“Estamos en un momento de transformación, donde la medicina regenerativa permite ofrecer soluciones personalizadas y menos invasivas que devuelven calidad de vida a las mujeres", señala Valdivia.

La participación del Hospital de Valme ha sido reconocida con uno de los premios a las mejores comunicaciones científicas del congreso. El trabajo galardonado, titulado Relación entre la finalización del parto y la severidad de los desgarros perineales de III y IV grado, fue elaborado por las ginecólogas María Isabel Valdivia, María Moreta, Olaya Salas y Carmen Martín.

El estudio profundiza en la importancia de identificar y tratar correctamente las lesiones perineales durante el parto, ya que su manejo inadecuado puede derivar en secuelas físicas y funcionales de larga duración, como dispareunia, dolor crónico o incontinencia urinaria.

La sólida presencia del Hospital de Valme en el X Congreso Andaluz de Suelo Pélvico reafirma su papel como referente en la investigación, innovación y asistencia en ginecología funcional y regenerativa. Su equipo, impulsado por un enfoque colaborativo entre ginecólogos, cirujanos y fisioterapeutas especializados, continúa liderando proyectos que sitúan a la sanidad pública andaluza en la vanguardia del cuidado integral de la mujer.