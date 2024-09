García, Rodríguez y González: los apellidos más frecuentes de los sevillanos

"Dime de dónde eres y te diré cómo te apellidas". Este refrán no existe como tal, pero sí responde a una tendencia en cuanto a los apellidos frecuentes en función de cada población.

Así lo dibujan las tablas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que revelan cada año los nombres y apellidos más frecuentes, y su tendencia a lo largo de los años.

Los sevillanos se apellidan fundalmente García, Rodríguez y González; precisamente los apellidos más comunes también en el conjunto de la provincia de Sevilla y en el todo el territorio andaluz.

Es decir, en relación a estas cifras el 77% de los sevillanos se apellida así de primero, o de segundo.

Asimismo, la tabla estadística del Top10 no incluye sorpresas, porque sigue la misma tendencia con el resto de apellidos más frecuentes, que además se repiten tanto de primer apellido como de segundo.

Es el caso de los siguientes en la clasificación: Fernández, Sánchez, López, Pérez, Jiménez, Martínez...

Apellidos más frecuentes

Por su parte, en el lado opuesto de la tabla, hay otros apellidos también frecuentes en Sevilla pero que bajan posiciones.

De los 50 apellidos más comunes en la provincia de Sevilla, se escuchan cada vez menos Molina, Herrera, Castillo, Cruz y Garrido (50º).

Mientras que en la capital, en los DNI vamos a ver cada vez menos personas que se apelliden Benítez, Medina, Carrasco, Alonso y Reyes (50º).

Los pueblos rompen la estadística: León, Roldán o Buiza

El dato distinto lo ofrece la particularidad de cada pueblo, que es lo que hace único a cada lugar.

En algunos municipios esta estadística se rompe, y llaman la atención algunos de los apellidos más frecuentes en algunos pueblos de Sevilla.

Cabe destacar que el tercer apellido más común en Alanís de la Sierra es Espínola, el cuarto en Albaida del Aljarafe es Gelo, el primero en Alcolea del Río es Montero, el segundo en Algámitas es Verdugo, el segundo en Badolatosa es León y el segundo en Benacazón es Parejón.

Por su parte, el sexto en Cañada del Rosal es Fílter, el primero en Casariche es Sojo, el segundo en Coripe es Casanueva, el primero en El Rubio es Pradas, el segundo en Mairena del Alcor es Roldán y el cuarto en la Campana es Buiza.

Por otro lado, el cuarto en la Puebla de los Infantes es Saravia, en Los Corrales el primero es Gallardo, en Pedrera el cuarto es Humanes y en Villanueva de San Juan el primero es Linero.

Busca cuántos se apellidan como tú

Si en tu caso, tienes un apellido distinto que te hace único, debes saber que el Instituto de Estadística y de Cartografía de Andalucía no recoge esa información porque no forma parte de los valores absolutos, dado que no registran apellidos con fecuencias absolutas inferiores a 5.

No osbtante, es posible saber en este enlace con cuántas personas compartes apellido tanto si resultan ser familia tras la búsqueda, o simplemente es coincidencia.