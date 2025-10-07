El Gobierno financia con 1,6 millones 108 plazas de Medicina en la US

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a siete universidades públicas de Andalucía por un total de 5.550.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso 2025/26, con lo que se responde a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

Como detalla el Gobierno, a la Universidad de Sevilla (US) se destinan 1.620.000 euros a financiar 108 plazas de Medicina, distribuidas en el primer curso (48), segundo (48) y tercero (12). En la de Almería la financiación alcanza los 330.000 euros; la de Cádiz, 900.000; la de Córdoba, 600.000; la de Granada, 930.000; la de Jaén, 375.000; y la de Málaga, 795.000.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 171 plazas de primer curso y al mantenimiento de 140 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos en la comunidad autónoma. Incorpora, además, el coste de 59 plazas adicionales de tercer curso, contempladas en el nuevo Real Decreto. Suman, por tanto, 370 plazas subvencionadas en Andalucía.

26,7 millones en toda España

En el contexto nacional estas plazas ascienden a 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, así como 219 plazas adicionales de tercer curso. Se acumula un total de 1.783 plazas del grado en Medicina subvencionadas por el Gobierno en las universidades públicas por 26.745.000 euros.

La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, señala el "impulso económico" que se da a las universidades públicas para que puedan seguir ampliando las plazas públicas "sin perder calidad", ya que "la formación de hoy es la excelencia de nuestro sistema".

El relevo generacional

Entre sus objetivos, según García, se encuentran "garantizar el relevo generacional y en un futuro la falta de profesionales". El Ministerio de Sanidad, que informó a las comunidades autónomas de esta subvención en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en julio, justifica la necesidad de la medida mediante los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio departamento.

Al respecto, ha recordado que así se trasladó a las comunidades autónomas. Ha hecho hincapié en que "este esfuerzo no sea del Gobierno de España, que el esfuerzo de financiar nuevas plazas, tanto de Medicina como de Enfermería, no sea solamente del Gobierno de España, ya que las competencias de la financiación de las universidades públicas es de las comunidades". "Así se lo trasladamos en el último Consejo Interterritorial y así esperemos que sea y que las comunidades autónomas pongan también su parte para garantizar la calidad de nuestra universidad pública", ha añadido.

Estos informes evidencian que el número de egresados de Medicina es "insuficiente" respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.