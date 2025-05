El Gobierno responde al alcalde de Sevilla: "Tenemos la mayor cifra de policías nacionales en la historia de la ciudad"

Nueva edición de una polémica que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lleva alimentando desde antes de ganar las elecciones. Dice Sanz una y otra vez que faltan policías nacionales en la ciudad. En alguna ocasión los ha cifrado en 500, si bien esta vez no ha concretado cifras. El caso es que el alcalde saca el comodín de la Policía Nacional cada vez que puede, y generalmente lo hace coincidiendo con algún asunto que su gestión no ha podido solucionar. Como es el caso de la multitud de eventos que la Policía Local no puede asumir por falta de personal, porque se le han acabado en cuatro meses y medio los 17 millones de euros para pagar horas extra a los agentes o porque simplemente el proceso para ampliar la plantilla no avanza a la velocidad deseada.

Cierto es que Sanz admite que también faltan 500 policías locales, que serían otros tantos más si se tiene en cuenta que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que trabaja el Ayuntamiento apunta a una plantilla de 2.070 funcionarios cuando los que hay disponibles actualmente no alcanzan ni el millar. Pero el primer edil aprovecha cada vez que puede para criticar las carencias de la Policía Nacional en Sevilla. Ya le respondió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que destacó en un acto en la capital andaluza que nunca ha habido más policías que ahora en esta ciudad.

Y ayer le respondió el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, que le recordó que hace unos días han trascendido "denuncias vecinales por problemas vinculados a la seguridad vial en algunos barrios" de Sevilla y que éstos son competencia del Ayuntamiento. Se refiere, sin nombrarlas, a las carreras ilegales que los vecinos del Polígono Sur llevan años denunciando, y que se han recrudecido en las últimas semanas. "Y también tras unas jornadas en las que ha habido grandes eventos en nuestra ciudad y se han publicado en distintos medios de prensa la escasez de policías locales que han podido atender a dichos eventos", dijo Toscano sobre el pasado fin de semana.

"El alcalde de Sevilla quiere eludir sus responsabilidades y trasladar el problema a otras administraciones. Creo que hay que trabajar con los datos objetivos, con la rigurosidad de la información objetiva, y ésta nos dice que desde el año 2018 hasta ahora en Sevilla capital ha aumentado más de un 7% el número de policías nacionales, cifra que se eleva hasta el 10% si hablamos del conjunto de la provincia de Sevilla. Igualmente esta tendencia de crecimiento también se da en la Guardia Civil, donde hay un 8,2% más de Guardia Civil si tenemos como año de comparación el año 2018", apuntó Toscano.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno pidieron "responsabilidad a las autoridades públicas para no crear alarmas injustificadas ni contribuir a la difusión de falsedades que no se sustentan en datos objetivos". Las mismas fuentes apuntaron que en 2024, se superaron en Sevilla capital los 2.330 agentes de la Policía Nacional, que es la "mayor cifra de la historia de la ciudad". El total de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad de Sevilla, que incluye a los agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil, se ha incrementado en más de 430 agentes en el mismo periodo.

La tasa de criminalidad de la ciudad de Sevilla en 2024 se situó en 74,3 infracciones penales por cada mil habitantes, lo que supone 4,3 puntos menos que la de 2023. La tasa ha seguido la misma evolución favorable durante el primer trimestre de 2025, periodo que muestra un descenso de un punto respecto a la tasa de 2024. Esto, unido al gran trabajo que están desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están permitiendo, por ejemplo, que la tasa de criminalidad en la capital se haya reducido en 4,3 puntos respecto al año 2023. "En definitiva, la única certeza que tenemos es que con el Gobierno de Pedro Sánchez en Sevilla hay más policías nacionales y más guardias civiles, y con el gobierno de José Luis Sanz hay menos policías locales en la ciudad de Sevilla", indicaron las mismas fuentes.