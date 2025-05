La sobrecarga de eventos revela las carencias de la Policía Local de Sevilla

Cuatro meses y medio ha durado la partida de 17 millones de euros que el Ayuntamiento de Sevilla destinó a gastos de productividad y horas extraordinarias de la Policía Local. Y eso que casi triplicaba la del ejercicio anterior, que era sólo de seis millones y se tuvo que ir ampliando a lo largo del año hasta superar los veinte. El pasado fin de semana se ha escenificado que el modelo actual es insostenible. Como dice un policía local consultado por este periódico, "en Sevilla faltan policías o sobran eventos, o las dos cosas".

Con el turno ordinario de fin de semana es imposible dar abasto a un fin de semana como el que acabamos de dejar atrás, en el que en la capital andaluza había un concierto multitudinario como el de Manuel Carrasco el sábado en el estadio de la Cartuja, un festival que mueve también a miles de personas como es el Interestelar, un partido de fútbol de alto riesgo entre el Sevilla y el Real Madrid, una serie de carreras populares en el Parque de María Luisa y varias procesiones.

Además del dispositivo de tráfico que estos eventos requieren, en los conciertos y en el fútbol hay también controles de venta ambulante. En los primeros debe haber también una serie de inspecciones por parte de la Línea Verde para garantizar que se cumple la normativa en cuanto a salidas de emergencia, vías de evacuación y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

En Sevilla hay actualmente unos 980 policías locales. De ellos, trabaja cada fin de semana aproximadamente un tercio, pero este dato no es real, porque hay agentes de baja y muchos que se encargan de tareas administrativas. En teoría las productividades están concebidas para el trabajo en la calle, pero es habitual que se apunten en dicho programa tanto agentes como mandos que se limitan a tareas de oficina y en los despachos. Esta forma de inflar las productividades da como resultado que la partida se agote cada año antes, por mucho dinero que se le inyecte desde los presupuestos.

Hay, por tanto, una parte de deficiente planificación de los servicios. Pero también es cierto que el número de eventos sólo hace aumentar cada fin de semana. Mayo es un mes muy complicado porque hay numerosas procesiones, muchas de ellas cruces de mayo, que requieren al menos cuatro policías para regular el tráfico. El próximo fin de semana hay previstas casi una treintena de procesiones, que a día de hoy los agentes de la Policía Local no saben cómo podrán atender.

El Ayuntamiento busca dinero para pagar más horas extraordinarias de la Policía Local, y quiere hacerlo llevando estos pagos a pleno, de forma que mensualmente se aprueben. No deja de ser una forma de ir parcheando, cuando el verdadero problema está en la escasez de plantilla de la Policía Local. El sistema actual de productividades se nutre de policías que acuden a estos servicios de forma voluntaria. Aquellos que están apuntados en este programa están cobrando cantidades importantes por trabajar los fines de semana, y no hay que olvidar que los agentes percibieron casi 8.000 euros brutos por el trabajo durante el plan de Navidad. Muchos ahora se están viendo que Hacienda les reclama una parte importante de estos cobros, por lo que hay quien no se está apuntando al programa de productividad y prefiere disfrutar de unos días de descanso.

El sindicato mayoritario, el Sppme, destaca también los problemas de conciliación que padecen los agentes, que muchas veces son llamados para trabajar apenas unas horas antes. "Es imposible hacer planes familiares, son muchos los compañeros que se van con su familia y llevan el macuto para incorporarse al trabajo si es necesario", critica el presidente de esta organización, Luis Val. Este sindicalista se muestra partidario del cobro de tasas para los eventos que ha vuelto a plantear el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pero no entiende por qué no se les aplicaría a las procesiones religiosas y a otros actos sí. "España es un estado laico y las tasas deberían cobrarse para todos igual, no entiendo por qué tiene que pagar tasa el organizador de una carrera y no una cofradía. No se les cobra tampoco a los clubes de fútbol, que mueven millones de euros".

Val pidió también que el dinero de estas tasas, que están contempladas en las ordenanzas municipales desde la época de Juan Ignacio Zoido como alcalde, no sean para pagar horas extraordinarias, sino para crear más plazas con las que se amplíe la plantilla de la Policía Local, que es la única solución para este problema. El alcalde cifra en unos 500 policías el déficit de la plantilla, pero la Jefatura planteó una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con 2.070 agentes. Es decir, hacen falta más de un millar para alcanzar este objetivo, a día de hoy imposible de materializar.

En el mismo sentido se pronuncia el sindicato CSIF, que ya el pasado viernes advertía de las dificultades del fin de semana que se presentaba por delante. "Consideramos una irresponsabilidad por parte del jefe de la Policía no haber sido capaz de conseguir que se monten dispositivos de Policía Local en todos los eventos que se van a desarrollar este fin de semana en Sevilla, poniendo con ello en grave riesgo tanto a los pocos policías que van a ir a trabajar como a los ciudadanos", apuntaba un escrito presentado por CSIF ante el Ayuntamiento hispalense, al que pedía la destitución del jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno.

El CSIF alertaba de que, "en un acto de desesperación", el mando publicó un anuncio en la orden del cuerpo pidiendo policías para trabajar el fin de semana, pero sin saber si habría dinero para pagar los servicios o no. Esto lo único que hacía, según el sindicato, era causar incertidumbre entre los policías, muchos de los cuales decidían descansar y no trabajar el fin de semana. Algo similar ocurrió el festivo del 1 de mayo.

"Desgraciadamente la plantilla de la Policía Local no está creciendo, y es una realidad que en la ciudad de Sevilla se organizan cada vez más eventos, sin que nadie le ponga coto a los mismos, costándole mucho dinero al erario público", remataba el sindicato. El portavoz de CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, cree que ha habido también una mala organización de los servicios por parte de la Jefatura, que ha potenciado a los puestos de oficina y administrativos en detrimento de los distritos, restando mucho personal de las calles. La noche del viernes al sábado, por ejemplo, sólo había siete coches en la calle y tres operadores de sala.