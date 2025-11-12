Grupo ABU compra una parcela en El Porvenir para un proyecto residencial exclusivo

Grupo ABU, promotora de referencia en el desarrollo de viviendas singulares, anuncia el lanzamiento de su nuevo proyecto inmobiliario en El Porvenir, uno de los barrios más emblemáticos, más demandados y con mayor proyección de Sevilla. El complejo se ubicará en la calle Genaro Parladé, número 11, en un enclave privilegiado cerca del Parque de María Luisa y la Plaza de España.

Este nuevo desarrollo, que combina arquitectura contemporánea, diseño elegante y materiales de alta calidad, generará un volumen de negocio superior a los 10 millones de euros. Concebido para quienes buscan confort, exclusividad y una vivienda hecha a medida, el proyecto refleja la filosofía de ABU: crear hogares únicos en localizaciones excepcionales.

El socio fundador y presidente del Grupo ABU, Jesús Vera, ha querido destacar el uevo proyecto de la compañía. "Con este proyecto queremos rendir homenaje al carácter residencial y distinguido de El Porvenir, ofreciendo un concepto de vivienda contemporánea que respeta el entorno y eleva el nivel de confort".

Un edificio singular, pensado para disfrutar

El futuro residencial contará con un edificio de ocho plantas, que albergará viviendas desde la planta baja hasta los áticos. Su diseño, de estructura escalonada y retranqueada, permitirá ofrecer amplias terrazas y dotará al conjunto de una estética esbelta y elegante, con una volumetría que se eleva suavemente hacia las alturas.

Las viviendas de las primeras plantas disfrutarán de terrazas de gran tamaño, con posibilidad de incorporar piscina privada, mientras que los áticos contarán con vistas panorámicas sobre el entorno. En línea con la filosofía de ABU, todas las viviendas se han diseñado para maximizar la luz natural y la eficiencia energética, integrando tecnología domótica y acabados premium.

El complejo dispondrá además de dos plantas de sótano destinadas a garaje, con opción de adquirir hasta dos plazas de aparcamiento por vivienda, además de trasteros para mayor comodidad de los residentes.

Con este lanzamiento, Grupo ABU reafirma su compromiso con la creación de espacios residenciales de vanguardia en enclaves privilegiados de Sevilla, donde se combinan innovación, diseño y calidad de vida.

Vivir en El Porvenir

Vivir en El Porvenir es disfrutar de un entorno que combina tranquilidad, historia y ambiente. Este barrio centenario mantiene un ambiente sereno y familiar, alejado del bullicio turístico, pero con una vitalidad cotidiana que se refleja en sus comercios de proximidad, cafeterías, bares y restaurantes con sello local.

La calle Felipe II, su principal arteria, ejemplifica ese equilibrio entre lo residencial y lo vibrante, con una amplia oferta de servicios y espacios verdes. Su excelente conexión con el centro histórico y su entorno cuidado lo convierten en una de las zonas más deseadas para vivir en la capital hispalense.