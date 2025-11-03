Un herido tras ser atropellado en la calle Amador de los Ríos de Sevilla

El suceso ha ocurrido en la calle Amador de los Ríos.

Una persona, de la cual no han trascendido más datos, ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un vehículo en Sevilla capital.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo alrededor de las 19:30 la calle Amador de los Ríos.

La sala coordinadora ha dado aviso a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. La víctima, cuya gravedad aún se desconoce, ha sido trasladada a un centro hospitalario.