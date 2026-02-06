Las horas en las que más lloverá en Sevilla este viernes 6 de febrero
El aviso amarillo por tormenta está activo desde las 14:00 hasta las 18:00.
Sevilla encara este viernes una jornada todavía inestable, aunque claramente más suave que las que ha dejado la borrasca Leonardo, que durante los últimos días ha descargado acumulados muy elevados y episodios de lluvia intensa en toda la provincia. Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa un aviso amarillo por precipitaciones con posibles tormentas entre las 14:00 y las 18:00, un aviso que refleja que, pese a la mejoría, la atmósfera sigue lo suficientemente activa como para generar chubascos puntuales en las horas centrales de la tarde.
Durante la mañana, la lluvia volverá a ser protagonista, aunque con menor intensidad que en jornadas previas. Según el pronóstico horario de AEMET, el tramo más inestable se concentrará entre las 17:00 y las 18:00, cuando no se descartan tormentas y chubascos moderados coincidiendo con el final del periodo de aviso. En su gráfico, los acumulados previstos se sitúan en torno a 0,5 litros a las 06:00 y también a las 09:00, cifras modestas pero suficientes para mantener la mañana mojada. Ya dentro del periodo de aviso amarillo, AEMET prevé un pico de lluvia de 0,9 litros antes de las 18:00, lo que justifica la activación del nivel de riesgo. El organismo también contempla la posibilidad de algún chubasco débil y aislado entre las 18:00 y las 20:00, aunque sin acumulados relevantes.
Por otro lado, eltiempo.es dibuja un amanecer bastante más movido. Su modelo anticipa lluvia prácticamente desde que la ciudad está a oscuras, con pequeñas cantidades durante la madrugada (0,3 litros a las 03:00 y 0,1 litros en las horas siguientes) que van preparando el terreno para el primer chaparrón serio del día: 2,6 litros a las 07:00, justo en plena hora punta. Después, la lluvia afloja pero no desaparece, con 0,5 litros a las 08:00 y un repunte de 1,1 litros a las 10:00 que volverá a mojar a quienes salgan a media mañana. A partir de las 11:00, eltiempo.es sí coincide con AEMET en que la situación mejora de forma clara, dejando solo un último coletazo de 0,4 litros a las 12:00. A partir de ahí, las lluvias serán muy débiles y esporádicas. Desaparecerán a partir de las 19:00.
La tercera referencia, Windguru, ofrece una visión más técnica aunque también muy clara sobre cómo evolucionará la lluvia a lo largo del día. Su modelo señala un amanecer lluvioso, con un pico de 2 litros a las 07:00, el mayor registro de toda su previsión y el momento de mayor actividad atmosférica según esta fuente. Después de ese máximo puntual, la lluvia baja de forma notable y entra en una fase mucho más irregular: a partir de las 09:00, los acumulados descienden a 0,7 litros, un valor que se repite a las 11:00 y a las 13:00. La única excepción en ese tramo llega a las 15:00, cuando Windguru detecta un repunte hasta 1,2 litros, antes de volver a caer de nuevo a 0,7 litros a las 17:00. Ya al anochecer, la precipitación se debilita claramente y se queda en 0,3 litros a partir de las 19:00, señal de que el episodio empieza a remitir.
En conjunto, las tres fuentes coinciden en que Sevilla vivirá una mañana con algunas precipitaciones, con un tramo algo más activo entre las 07:00 y las 11:00, cuando se concentran los mayores acumulados según los distintos modelos. La tarde será más variable, pero el aviso amarillo entre las 14:00 y las 18:00 obliga a no descartar algún chubasco puntual con tormenta en ese intervalo. Aun así, la jornada supone cierta mejoría respecto a los días más intensos de la borrasca Leonardo, que ya empieza a dejar atrás sus efectos más severos y prepara el terreno para el nuevo frente que entra el fin de semana: Marta.
