Las horas en las que más lloverá en Sevilla este viernes 6 de febrero

Sevilla encara este viernes una jornada todavía inestable, aunque claramente más suave que las que ha dejado la borrasca Leonardo, que durante los últimos días ha descargado acumulados muy elevados y episodios de lluvia intensa en toda la provincia. Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa un aviso amarillo por precipitaciones con posibles tormentas entre las 14:00 y las 18:00, un aviso que refleja que, pese a la mejoría, la atmósfera sigue lo suficientemente activa como para generar chubascos puntuales en las horas centrales de la tarde.

Durante la mañana, la lluvia volverá a ser protagonista, aunque con menor intensidad que en jornadas previas. Según el pronóstico horario de AEMET, el tramo más inestable se concentrará entre las 17:00 y las 18:00, cuando no se descartan tormentas y chubascos moderados coincidiendo con el final del periodo de aviso. En su gráfico, los acumulados previstos se sitúan en torno a 0,5 litros a las 06:00 y también a las 09:00, cifras modestas pero suficientes para mantener la mañana mojada. Ya dentro del periodo de aviso amarillo, AEMET prevé un pico de lluvia de 0,9 litros antes de las 18:00, lo que justifica la activación del nivel de riesgo. El organismo también contempla la posibilidad de algún chubasco débil y aislado entre las 18:00 y las 20:00, aunque sin acumulados relevantes.

El tiempo según AEMET.

Por otro lado, eltiempo.es dibuja un amanecer bastante más movido. Su modelo anticipa lluvia prácticamente desde que la ciudad está a oscuras, con pequeñas cantidades durante la madrugada (0,3 litros a las 03:00 y 0,1 litros en las horas siguientes) que van preparando el terreno para el primer chaparrón serio del día: 2,6 litros a las 07:00, justo en plena hora punta. Después, la lluvia afloja pero no desaparece, con 0,5 litros a las 08:00 y un repunte de 1,1 litros a las 10:00 que volverá a mojar a quienes salgan a media mañana. A partir de las 11:00, eltiempo.es sí coincide con AEMET en que la situación mejora de forma clara, dejando solo un último coletazo de 0,4 litros a las 12:00. A partir de ahí, las lluvias serán muy débiles y esporádicas. Desaparecerán a partir de las 19:00.

El tiempo según eltiempo.es

La tercera referencia, Windguru, ofrece una visión más técnica aunque también muy clara sobre cómo evolucionará la lluvia a lo largo del día. Su modelo señala un amanecer lluvioso, con un pico de 2 litros a las 07:00, el mayor registro de toda su previsión y el momento de mayor actividad atmosférica según esta fuente. Después de ese máximo puntual, la lluvia baja de forma notable y entra en una fase mucho más irregular: a partir de las 09:00, los acumulados descienden a 0,7 litros, un valor que se repite a las 11:00 y a las 13:00. La única excepción en ese tramo llega a las 15:00, cuando Windguru detecta un repunte hasta 1,2 litros, antes de volver a caer de nuevo a 0,7 litros a las 17:00. Ya al anochecer, la precipitación se debilita claramente y se queda en 0,3 litros a partir de las 19:00, señal de que el episodio empieza a remitir.

El tiempo según Windguru.

En conjunto, las tres fuentes coinciden en que Sevilla vivirá una mañana con algunas precipitaciones, con un tramo algo más activo entre las 07:00 y las 11:00, cuando se concentran los mayores acumulados según los distintos modelos. La tarde será más variable, pero el aviso amarillo entre las 14:00 y las 18:00 obliga a no descartar algún chubasco puntual con tormenta en ese intervalo. Aun así, la jornada supone cierta mejoría respecto a los días más intensos de la borrasca Leonardo, que ya empieza a dejar atrás sus efectos más severos y prepara el terreno para el nuevo frente que entra el fin de semana: Marta.