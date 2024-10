El Hospital Macarena celebra el pasado con la mirada en el futuro

Los sevillanos tendrán tiempo de cantar el cumpleaños feliz durante los próximos meses para felicitar al Virgen Macarena, que cumple 50 años desde que comenzara su actividad en octubre de 1974 y su posterior inauguración oficial el 5 de diciembre de ese mismo año.

En medio siglo de trayectoria, la institución ha vivido, por ejemplo, su cambio de nombre, del original Hospital Clínico de la Facultad de Medicina, siendo heredero del antiguo Hospital de Las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento de Andalucía, al actual Hospital Universitario Virgen Macarena; pero también se ha sometido a una profunda transformación gracias a la cual el hospital se ha consolidado como referente en la ciudad, tanto por los avances tecnológicos incorporados, como por la mayor complejidad en su cartera de servicios, su potencial investigador y el elevado grado de humanización en la atención a los usuarios y los cuidados.

Cinco décadas que han quedado este jueves plasmadas en forma de exposición fotográfica al aire libre a través de 146 imágenes hacen un magnífico repaso a su pasado, pero con la mirada puesta en el prometedor futuro que encarna un centro con "afán de crecimiento", tal y como ha reconocido su gerente, el doctor Miguel Ángel Colmenero, quien, junto a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha dado por inaugurado el calendario de actos de conmemoración por la efemérides que se prolongarán hasta junio de 2025.

"Este hospital cumple 50 años y eso nos va a permitir conocer todo lo anterior, pero tiene que seguir creciendo y ese es nuestro objetivo, por el que hemos invitado a este acto a todas las autoridades que, por supuesto, sabemos que cuentan con nosotros, y que son conocedoras de los grandes proyectos que tenemos por delante y que se van a llevar a cabo", ha dicho Colmenero durante la visita a la muestra, ubicada junto al acceso principal del hospital.

Un mensaje que ha sido reforzado por la consejera de Salud. "La planificación hay que hacerla en función de las necesidades asistencias y, evidentemente, si la población va creciendo y cada vez tenemos un mayor envejecimiento, hay que ir planteando reformas reales siempre mirando hacia el futuro. Por ello hay que seguir trabajando para que los sevillanos sigan estando orgullosos de este hospital. La historia continúa y queremos seguir creciendo", ha remarcado Hernández.

Se refirieron así a grandes proyectos futuros con los que el hospital seguirá creciendo en los próximos años con el traslado de su área de Maternidad y de la Mujer al Hospital Macarena Cartuja, lo que permitirá ampliar y mejorar sus servicios en sus actuales instalaciones que, aunque sigue sin fecha para su puesta en marcha, Colmenero apuntó un plazo aproximado de año o año y medio.

Pero la expectación hoy era máxima y el plato fuerte del acto insitucional por el medio siglo que cumple el hospital se serviría a continuación en el Aula Magna del centro donde se ha celebrado un cálido homenaje a los 50 trabajadores con más años de experiencia, que han recibido una estatuilla con el logo del 50 aniversario. Profesionales, de diversas categorías, que suman un total de 737.213 días de trabajo ofreciendo la mejor asistencia a los sevillanos.

No fue el único momento emotivo. Contando con la amable presentación del delegado territorial de Atresmedia, Manuel Prieto, la compañía musical siempre es un plus en todo homenaje que se precie y la conmemoraciónn de los 50 años del hospital de referencia para medio millón de sevillanos no iba a ser menos. Las piezas musicales del profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales, Mario Lamela, que acude habitualmente a la UCI del centro hospitalario para ofrecer su música a los pacientes ingresados, arrancó los mayores aplausos de un auditorio en el que no cabía un alfiler.

También durante esta celebración se ha presentado el documental 50 años contigo en el que una representación de profesionales del hospital cuenta sus vivencias sobre la apertura e inicios del centro hospitalario, su transformación, anécdotas y curiosidades y su visión de futuro del hospital.

Con todo, la celebración de este acto institucional, que ha contado también con la participación del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha elogiado al Macarena por ser un hospital "no sólo referente a nivel andaluz, sino también para todo el país", y la delegada del rector de la Universidad de Sevilla para Asuntos Sanitarios, Rafaela Caballero, junto a representantes de entidades y organismos profesionales de Sevilla así como asociaciones de pacientes y voluntariado, sólo ha sido el pistoletazo de salida de un calendario de eventos con las que desde el centro se pretende recorrer la historia del hospital, analizar sus avances y mirar al futuro.

Así, se realizarán actividades de formación y promoción de la salud entre los profesionales del centro hospitalario, múltiples eventos científicos donde se hará un recorrido de la evolución en estas cinco décadas de la atención en diversas especialidades, actos lúdicos con la participación de asociaciones de pacientes y voluntariado, detalles conmemorativos para pacientes y profesionales, concursos como el convocado para el diseño de la mascota infantil del hospital en el que se promoverá la participación de menores atendidos en el centro y los hijos de los profesionales, actuaciones musicales, entre otras muchas acciones. Se ha diseñado además un logotipo conmemorativo.