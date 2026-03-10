El Hospital San Juan de Dios premia la excelencia investigadora de sus profesionales

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), celebró recientemente la decimoctava edición de sus Premios a la Excelencia Investigadora, coincidiendo con la festividad de su patrón, San Juan de Dios. La jornada fue un reconocimiento al talento científico de los profesionales del centro y una reafirmación de la investigación como pilar estratégico para avanzar en la calidad asistencial.

El acto contó con la presencia de autoridades como la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo, la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, y el presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez, junto a la directora territorial de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias, María José Daza, el consejero provincial de la Orden Hospitalaria, Hermano José Antonio Soria, y el director gerente del hospital, Emilio García Núñez, así como el equipo directivo y el subdirector asistencial, Diego Núñez García.

En esta edición se premiaron cuatro trabajos realizados durante 2025, dos artículos científicos y dos comunicaciones presentadas a congresos, y se concedió una beca de investigación para un proyecto que se desarrollará a partir de 2026, fomentando así la consolidación del talento interno. El primer premio al mejor artículo científico recayó en Rocío Fernández Ojeda, por su estudio sobre un protocolo innovador que redujo la mortalidad en pacientes hospitalizados por neumonía bacteriana. El segundo premio fue para José Luis García Garmendia, por un análisis sobre los cambios en los procedimientos de intubación durante la pandemia. En el apartado de comunicaciones a congresos fueron distinguidos los trabajos de María Dolores Galán Azcona sobre infecciones urinarias en hombres y de Mayte Medina Duque sobre una herramienta para la valoración social integral de la violencia de género. La beca de investigación fue concedida a Antonio Yepes Llorente para su proyecto sobre el uso del balón subacromial en roturas masivas irreparables de manguito rotador, reforzando la apuesta del hospital por apoyar nuevas líneas de investigación con impacto directo en la atención sanitaria.

La ceremonia, enmarcada en la celebración del Día de San Juan de Dios, incluyó también la entrega de las Granadas de Oro a profesionales recientemente jubilados y el Premio a la Hospitalidad a Juan Manuel Carmona Polvillo, un reconocimiento otorgado por sus compañeros a quienes encarnan los valores de la institución. Estos galardones reflejan el compromiso del hospital con la mejora continua, la innovación y la atención integral de las personas, principios que se traducen en un intenso trabajo investigador y en un desarrollo profesional constante de sus equipos.

En 2025, el hospital participó en 64 proyectos de investigación, publicó 18 artículos científicos y obtuvo cuatro becas de ayuda a la investigación en áreas como la sedación paliativa, el manejo del dolor crónico, la soledad no deseada en hospitalización y la infección por virus del papiloma humano de alto riesgo, consolidando así su papel como referente de innovación y calidad asistencial en Andalucía.