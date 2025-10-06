El hospital Valme reúne a madres y profesionales para poner en valor la lactancia materna como pilar de salud y cuidados

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla celebrará este martes una actividad de convivencia con madres lactantes y sus familias en el Hospital Universitario de Valme, una cita que cumple ya su tercer año y que busca reivindicar la lactancia materna como un pilar esencial de la salud y de los cuidados en la maternidad.

El encuentro, organizado por la Comisión de Lactancia Materna, se enmarca en la conmemoración de la efeméride dedicada a esta práctica natural de alimentación. Tendrá lugar a las 10:30 horas de la mañana en el paseo central del hospital y consistirá en un desayuno participativo entre madres, familias y profesionales.

Según ha informado la Junta de Andalucía, esta iniciativa nació hace tres años de la “especial sensibilidad” del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla hacia los beneficios de la lactancia materna en la salud materno-infantil, una práctica que contribuye al bienestar físico y emocional de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Bajo el lema “Construyendo sistemas de apoyo sostenibles”, la actividad busca este año fortalecer las redes de acompañamiento a las madres, compartir experiencias y ofrecer orientación profesional en un entorno de confianza. “Será un lugar de encuentro entre madres, familias y profesionales, con un ambiente distendido”, señalan desde el área sanitaria.

La Comisión de Lactancia Materna está integrada por una veintena de profesionales de distintos perfiles —obstetras, ginecólogas, pediatras, matronas, enfermeras, Tcaes y residentes—, todos ellos implicados en el proceso perinatal y coordinados por la Subdirección de Enfermería. Su labor se centra en promover la excelencia de los cuidados y la defensa del derecho de las mujeres a una maternidad informada y acompañada.

El fomento de la lactancia materna es además una de las líneas estratégicas del Área Sanitaria Sur de Sevilla, reconocida como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados dentro del programa internacional Best Practice Spotlight Organization (Bpso), liderado por la Registered Nurses Association of Ontario (Rnao) de Canadá.