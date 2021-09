Los hosteleros de Sevilla cifran en un 35% las pérdidas en verano

Tras un verano de pérdidas, un otoño "prometedor". Es la predicción que hace desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla y provincia su presidente, Antonio Luque, que mantiene la esperanza de poder levantar en los próximos meses un sector en el que ha cifrado en un 35% la media de pérdidas sufridas durante los meses de julio y agosto, temporada baja en la ciudad, en comparación con las cifras de hace justo un año.

Mucho tiene que ver en los buenos augurios del presidente de los hosteleros sevillanos el anuncio ayer, por parte de la Junta de Andalucía, de la ampliación de horarios hasta las 2:00 horas de los bares y restaurantes. "Se trata de un primer paso y ahora esperamos que las próximas semanas volvamos a la normalidad, que es lo que estamos pidiendo. No tiene mucho sentido que la cultura y la hostelería sigamos teniendo restricciones porque estamos viendo que el resto de sectores no tienen ninguna ya. Ya fue un varapalo el parón a la desescalada de mayo y esta quinta ola que, por irresponsabilidades de otros, hemos vuelto a pagar la hostelería", ha reivindicado Luque.

En este sentido, el también vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía clama por la llegada de la normalidad al sector como la "única vía" para "salvar negocios y crear empleo". Por ello, aplaude la nueva medida adoptada ayer por el Comité Regional de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía según la cual se amplía hasta la 2:00 de la madrugada el horario del sector hostelero, pero con la 1:00 como hora límite de servicio, así como la apertura del ocio nocturno hasta las 3:30 horas de la madrugada aunque con cese del servicio a las 3, pero insiste en la necesidad de que la Junta amplíe hasta las 3 de la madrugada el horario en bares y restaurantes y hasta las 7 de la madrugada el de los establecimientos de ocio nocturno, así como que las empresas de cátering tengan un otoño con "normalidad absoluta". "La licencia en la hostelería es hasta las 3:00", recuerda.

"Somos un sector que está demostrando un compromiso absoluto con las normas de la Junta y no entendemos que con un 80% de inmunidad frente al Covid y los buenos datos sanitarios, la cultura y la hostelería sigamos teniendo restricciones cuando otros sectores ya no las tienen", ha dicho.

En cuanto a las previsiones de cara al otoño, cuando el hostelero ha recordado se celebra en la capital la Feria de San Miguel, esta ampliación de horario cobra especialmente sentido con la llegada de un mayor volumen de turismo tras un verano en la que el sector "lo ha pasado muy mal". "Para nosotros es muy importante este otoño, lo cogemos con muchas ganas", destaca, subrayando la reapertura de bares emblemáticos que han permanecido cerrados durante toda la pandemia.

Por su parte, el presidente de los hosteleros sevillanos ha criticado que las ayudas previstas por los distintos gobierno destinadas al sector sigan sin llegar. "La Junta anunció en mayo ayudas de 3.000 euros, pero a día de hoy no las hemos recibido. En cuanto a las estatales, tienes que demostrar que has tenido un 30% de pérdidas respecto a 2019, te responden a los tres meses, te piden otra documentación, pero no sabemos cuándo va llegar. Esas ayudas hacen falta ahora, ya que cada vez estamos más asfixiados", manifiesta.

El hostelero ha recordado que la hostelería es un eslabón "esencial" en la economía de la provincia, puesto que ha sido "el sector que más personas ha sacado del paro, como lo demuestran las cifras de empleos registradas en mayo y junio".

"En primavera, las iniciativas del Consejo de Hermandades y Cofradías, el turismo nacional y la desescalada anunciada por el Gobierno a partir de mayo, entre otros factores, propiciaron que miles de personas pudieran salir del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)", ha asegurado Luque. "Cuando recuperemos la normalidad, seremos el sector que más personas saque de las listas de desempleo", insiste.

Para Luque, es necesario que la Junta "esté de nuestro lado" y que "se reúna con nosotros como han hecho otros presidentes de comunidades". "Pedimos diálogo, no buscamos otro camino. Somos un sector fundamental para la recuperación de la economía", ha concluido.