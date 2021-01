Un hotel para directivos desconectados

Dejar el móvil en una taquilla en la recepción será opcional, pero la dirección del hotel que promueve y construye la empresa sevillana Media Interactiva incitará a sus clientes a que esto ocurra y propondrá hacer bloques de desconexión de Internet durante unas horas al día. La filosofía de este singular proyecto es desconectar en el sentido más amplio: cambiar la rutina y el entorno de trabajo. Es una necesidad que a menudo tiene Sam Brocal, CEO de esta empresa líder en el sector de la tecnología educativa y la transformación digital en el ámbito de la enseñanza, que diversificará sus líneas de negocio con el proyecto inmobiliario.

Este grupo empresarial tiene su sede central en Tomares, aunque tiene trabajadores en Nueva York, Atlanta y Miami, Ucrania o la India y se la conoce como la Google andaluza. “La necesidad constante que tenemos la alta dirección y cada vez más muchísimas personas nos hace buscar hoteles que nos brinden ciertas comodidades y actividades que nos ayuden a desconectar de nuestra vida llena de reuniones, viajes y ritmo de trabajo acelerado”, comenta Brocal que lleva varios años trabajando en un proyecto que abrirá al público, si se cumplen sus cálculos, a mediados de año, en verano.

El hotel Desconecta2 es justamente lo que este ejecutivo busca y ha encontrado en la provincia de Badajoz, en Monesterio, en un paraje natural muy inexplorado por muchos españoles al que solía escapar con su familia para pasar unos días en el campo, la Sierra del Recio, en las estribaciones de Sierra Morena. El establecimiento, de más de 1.000 metros cuadrados, se está levantando en la cima de una finca con vistas al embalse de Tentudía. Un entorno realmente privilegiado para ofrecer a un perfil de cliente muy determinado: “Nuestro cliente ideal es empresario o alto ejecutivo que quiere desconcectar del mundo de las tecnologías y conectar con la naturaleza. Así, a nivel de empresa, el hotel ofrecerá servicios cerrando el complejo en exclusiva para que las empresas puedan usar este entorno para realizar sesiones de coaching o estrategia con sus directivos”, explica Sam Brocal.

El proyecto se levanta en la cima de una finca de 3.000 metros cuadrados en la Sierra del Recio, en las estribaciones de Sierra Morena, en término de Monesterio (Badajoz), un paraje natural poco conocido con vistas al embalse de Tentudía

Pero el establecimiento rural, de cinco estrellas, también estará disponible para celebrar eventos y hasta bodas y abierto al público en general que busque un alojamiento singular y de lujo.

El hotel está en fase de construcción, que ha avanzado bastante en los últimos meses. Consta de nueve habitaciones: seis dobles, dos suites y una máster presidencial. Y prevé una lista de precios que oscilan entre los 150 y los 600 euros por noche.

La intención es ofrecer mucho más que un servicio de alojamiento. Así, se llevarán a cabo actividades en el campo como, por ejemplo, salidas con picnic por el lago, deportes acuáticos o bicicletas de montaña eléctricas. Y se programarán también programas de yoga, programas de mindfulness, gastrocoaching, retiros de silencio, etcétera. Programas que irán desde uno a siete días según las necesidades del cliente. El mercado en el que se mueve Media Interactiva es fundamentalmente internacional: el 95% de su facturación es internacional, cerca del 50% norteamericana. Y venden en 120 países de los cinco continentes. “Hay muchísimo interés. Aún no he encontrado una persona que no quiera alojarse con nosotros”, comenta el CEO.

El proyecto ha sido realizado por el estudio de arquitectura T10. La inversión total ascenderá los dos millones de euros. Media Interactiva optó por una subvención de fondos FEDER para la realización de este proyecto que supone para la comarca una puesta en valor del municipio y su entorno inmediato y una oportunidad para atraer nuevas inversiones en esta crisis del Covid.