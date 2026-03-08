Conflicto en Oriente Medio
Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS

La Orden de Malta España organiza una jornada benéfica para recaudar fondos destinados al comedor social San Juan de Acre de Sevilla

Ismael R. Ramos

08 de marzo 2026 - 19:23

La finca Villa Luisa de Sevilla ha sido el escenario este domingo del IV Concurso de Guisos y Arroces, una iniciativa solidaria impulsada por la Orden de Malta España en Andalucía para recaudar fondos destinados al comedor San Juan de Acre. El evento, celebrado en la avenida Manuel Siurot, ha reunido a diversos equipos de cocina, asistentes y colaboradores en una jornada que se ha desarrollado entre las 14:00 y las 22:00 horas.

El concurso ha tenido lugar en los jardines y espacios cubiertos del recinto, donde varios equipos han preparado guisos y arroces en grandes recipientes ante la mirada del público asistente. Los participantes, identificados con delantales rojos, han cocinado en directo sobre el fuego mientras los asistentes disfrutaban del ambiente de convivencia generado alrededor de las mesas y puestos instalados para la ocasión.

1/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
2/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
3/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
4/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
5/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
6/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
7/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
8/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
9/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
10/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
11/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
12/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
13/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
14/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
15/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
16/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
17/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
18/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
19/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
20/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
21/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
22/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
23/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
24/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
25/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
26/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
27/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
28/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
29/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
30/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
31/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
32/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
33/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS
34/34 Las imágenes del IV Concurso benéfico de guisos y arroces de la Orden de Malta / ISMAEL R. RAMOS

