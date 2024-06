Un incendio en un garaje obliga a desalojar toda una manzana en Pino Montano

Un incendio se ha declarado la madrugada de este miércoles en un garaje de un bloque de pisos de Pino Montano. El suceso ha tenido lugar en la calle Estrella Sirio sobre las cinco menos cuarto de la mañana. El fuego ha generado una gran cantidad de humo negro denso, por lo que muchos residentes han tenido que salir de sus viviendas. Algunas fuentes apuntan que hay al menos un vecino que ha resultado herido, sin que se haya precisado aún su estado.

Varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla se han tenido que emplear para sofocar las llamas. Se investiga si el incendio tuvo su origen en un coche eléctrico que se encontraba aparcado en el garaje. Así al menos lo han relatado algunos de los vecinos afectados en distintos comentarios publicados en redes sociales.

"Ha sido en mi bloque, y aún no eran las cinco de la mañana, han desalojado toda la manzana y parece ser que se ha quemado un coche eléctrico de los tres que hay. El humo era negro y muy denso, han tenido que sacarlo con un extractor enorme y a las 7:30 aún no habían podido entrar los bomberos, así que no sé saben los daños todavía. Afortunadamente en principio no ha habido daños personales", explicó esta testigo de los hechos. Otros vecinos han detallado que se han despertado por las numerosas sirenas de los vehículos de emergencias que han acudido al lugar de los hechos.

La densa humareda podía verse desde todo el barrio y desde varios kilómetros de distancia. Se desconoce aún cuántos coches han resultado calcinados en este incendio. Precisamente en Pino Montano tuvo lugar uno de los fuegos de mayor magnitud de los registrados los últimos meses en Sevilla. Cuatro personas de una misma familia, dos de ellas menores, resultaron heridas en este suceso, que ocurrió el 27 de abril en la calle Ferrallistas.