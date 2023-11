Más de 300.000 interacciones y mucha empatía: la historia detrás de una madre que busca la carpeta de dibujos de su hijo

Hay recuerdos únicos y únicos recuerdos. En este caso, las dos circunstancias sirven para describir una historia que ha inundado la red social X, antes Twitter, en las últimas horas: la de una madre que busca la carpeta de dibujos de su hijo, conocido cariñosamente como JuliOne, fallecido en 2019 a causa de una leucemia, y que, desde el pasado martes está desaparecida. "Es lo único que me queda de mi niño", es el grito desesperado de @pilicorleone a través de un mensaje en la citada red social y que cuenta con más de 320.000 reproducciones, dos millares de retuit y 833 me gusta.

El post publicado por Pilar Corleone (@pilicorleone) se remonta al miércoles de madrugada, concretamente, a las 1:26 horas. "Ante todo buenas noches!! Suplico vuestra colaboración. Mi marido, se ha dejado encima del techo de un coche que estaba aparcado en C/Fray Isidoro de Sevilla 9 (en la Macarena), una carpeta transparente, repletas de dibujos de JuliOne", lanzaba la mujer en X en un intento desesperado que que X haga su magia.

Al llegar a casa y percatarse, se ha vuelto, pero el coche, ya se había ido. Lipasam estaba soplando hojas en ese momento , ellos no han visto carpeta alguna, lo que nos da que pensar, que propietario del coche, ha cogido la carpeta. Son más de la una de la madrugada, y estoy como loca buscando por las calles de alrededores, debajo de los coches y en las basuras. Os ruego que compartáis por si alguien se la encuentra, que no la tire Dios mío, que es lo único que me queda de mi niño", continuaba el relato en un hilo que concluye con un desesperado "Por favor, ayudadme".

Ante todo buenas noches !! Suplico vuestra colaboración.Mi marido, se ha dejado encima del techo de un coche que estaba aparcado en C/Fray Isidoro de Sevilla 9 (en la Macarena), una carpeta transparente, repletas de dibujos de #JuliOne, — La Sra Corleone (@pilicorleone) November 22, 2023

De momento, la carpeta sigue en paradero desconocido, pero el llamamiento de @pilicorleone se encuentra en plena ebullición. Son decenas los rostros y organismos populares que se han lanzado a la colaboración para que el mensaje desesperado de esta familia de la vuelta al mundo hasta dar con los dibujos de JuliOne. Desde el alcalde de Sevilla, José Luis, al canal de Emergencias Sevilla; el ex alcalde sevillano Juan Ignacio Zoido; la portavoz municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillos; y múltiples medios de comunicación y demás personas anónimas se han lanzado en ayuda a esta familia. Sólo queda que X haga su magia.

🟥Colaboración ciudadana.Tratamos de localizar una carpeta con dibujos de arte urbano de #JuliOne, extraviada en la noche del martes (olvidada sobre un coche estacionado) en C/ Fray Isidoro de Sevilla, 9 #SevillaSu madre @pilicorleone nos ha pedido ayuda encontrarla.… pic.twitter.com/VjHVAvJGdP — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 22, 2023

Tenemos que ayudar a Pilar a encontrar este tesoro del pequeño Julio. ¡Os animo 💪🏻a difundirlo! https://t.co/t0T1WrNLiY — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) November 22, 2023

Es importante difundir para ayudar entre todos a que aparezca la carpeta. @pilicorleone y #JuliOne lo merecen. https://t.co/4hgOthJi1S — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) November 22, 2023