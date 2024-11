Un interno amenaza e insulta a una funcionaria de Sevilla-I: "A mí no me manda una mujer, cerda"

El sindicato de prisiones mayoritario ACAIP, Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitencias, a través de su Sección sindical en el Centro Penitenciario Sevilla I, ha denunciado un grave incidente que tuvo lugar el pasado martes cuando un interno amenazó e insultó gravemente a una funcionaria que intervino en una discusión entre dos reclusos. El suceso se produjo en el módulo 58 del Centro Penitenciario Sevilla-I cuando, tras la cena, los internos procedían a la subida a las correspondientes galerías. En ese momento, se inició una discusión entre dos internos de origen árabe que obligó a que la funcionaria de servicio en el módulo de referencia tuviera que intervenir para que ambos depusieran en su actitud.

Como respuesta a los requerimientos de la trabajadora, el interno identificado como A.T. comenzó "violentamente a golpear los cristales de la oficina" y otros elementos del mobiliario, así como a proferir insultos y amenazas a la funcionaria: "puta, te voy a matar", "a mí, no me manda una mujer, cerda". Lejos de remitir en la gravedad de su conducta el interno referido, una vez que se hizo con una de las gavetas metálicas de un carro de reparto de comidas, y dirigiéndose con dicho objeto a la propia trabajadora continuó elevando su hostilidad hacia la misma, llegándole a manifestarle voz en grito amenazas como "te voy a reventar la cabeza hija de puta", " a esa me la cargo", "puta, me quedan dos días".

Una vez personados otros funcionarios, el interno finalmemte pudo ser reducido, siéndole aplicadas las medidas regimentales procedentes ante la violencia manifestada y para evitar los intentos reiterados autolesivos del imismo. En el transcurso de la reducción, otra funcionaria sufrió graves contusiones, por lo que tuvo que ser atendida por los servicios médicos. Desde ACAIP han expresado su deseo de pronta recuperación a las trabajadoras afectadas.

Desde esta Sección SIindical se ha exigido además la conducción, a la mayor brevedad posible, del agresor a otro Centro penitenciario, al efecto de que la funcionaria amenazada no tenga que verse expuesta de nuevo a cualquier tipo de agresión por parte del interno. Igualmente se quiere resaltar la "extraordinaria profesionalidad de los trabajadores al resolver un altercado regimental en una situación de grave riesgo ante la violenta conducta del interno".

De nuevo, por ACAIP se reitera en la denuncia por la falta de una respuesta institucional adecuada, al carecerse de un protocolo efectivo ante las agresiones recibidas por el personal peniteciario, y siguiendo estando a la espera, a pesar de la reiterada reivindicación de la instauración del estatus de agente de la autoridad para los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias que sigue estando "enquistada entre trámites parlamentarios interminables. "Esta medida es crucial para garantizar la seguridad y el respeto hacia quienes desempeñan esta labor fundamental en nuestra sociedad. Particularmente se incide en la inclusión de las amenazas de índole grave como conducta de agresión, así como la implementación de medidas específicas de mayor protección contra conductas, y que concurren cada vez con mayor frecuencia, de violencia de género y sexista contra las empleadas públicas penitenciarias por parte de la población reclusa".