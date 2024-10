Inversión de 2,3 millones de euros en Sevilla para mantener a punto los colegios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este lunes a todos los directores de los 157 colegios de la ciudad, entre los que se incluyen los centros públicos, concertados y privados. Se trata de la segunda edición de este encuentro organizado por el Ayuntamiento de Sevilla.

El acto, que tuvo lugar en el Real Alcázar, "se incluye en la política de cercanía y trato directo que el Ayuntamiento de Sevilla quiere mantener con toda la comunidad educativa de la ciudad en aras de una constante mejora de las condiciones de todos los alumnos de Sevilla, así como el intercambio de ideas para llevar a cabo estas mejoras”, ha señalado el alcalde.

En la segunda edición de este encuentro, que se realizará cada inicio de curso, Sanz ha subrayado que “para el equipo de gobierno que presido, la educación y los colegios de Sevilla son una absoluta prioridad, porque somos conscientes de la importancia que tiene para nuestros hijos la formación en materias y en valores que reciben en estos centros. Ellos son los sevillanos del mañana, pero también del hoy, y por eso tenemos que dotarles de las mejores condiciones para formarse intelectual y personalmente”.

El nuevo contrato

El regidor ha destacado que “como novedad, el pasado viernes aprobamos en junta de gobierno un nuevo contrato de mantenimiento anual de 2,3 millones que supera al de 300.000 que hasta ahora existía. Esto nos permitirá atajar y solucionar, de una manera más productiva y eficiente, las incidencias que se vayan produciendo en los centros educativos y afianza nuestro compromiso férreo en poner a punto unos centros que han estado abandonados durante años”.

“También aprobamos una partida de 100.000 euros en una subvención destinada a las AMPAS para desarrollar actividades educativas y formativas. Destaco el Plan Agente Tutor, que ya suma más de 130 colegios. Con él, muchos niños están recibiendo en los colegios las visitas de agentes de la Policía Local, junto con Bomberos y Protección Civil”, ha subrayado Sanz.

En esta reunión, el alcalde ha trasladado que “desde julio a diciembre de 2023, el Ayuntamiento ha invertido 2.100.000 en obras que ya están terminadas o pendientes de recepcionar; actualmente estamos ejecutando decenas de obras con una inversión de 1.800.000 euros y tenemos previsto 4.500.000 de euros en obras en tramitación. En total, más de ocho millones de euros que ya están en la calle para arreglar los colegios”.

Seguridad vial

“Estamos ejecutando el repintado de 20 colegios, con una actuación especial por más de un millón de euros. Algunos no se tocaban desde hace más de dos décadas. Hemos emprendido la renovación de las pistas deportivas y de recreo de 35 colegios de todos los distritos, con una inversión de 2,4 millones de euros. Hemos puesto en marcha, por primera vez, un servicio integral destinado a la gestión y mantenimiento del arbolado y palmeras en los centros educativos. Hemos reforzando en los últimos dos meses la seguridad vial en el entorno de 47 centros educativos, con un presupuesto 135.000 euros y por primera vez hemos instalado cámaras con inteligencia artificial para proteger los colegios públicos. También estamos con el plan preventivo que ya ejecutamos antes del inicio de curso, que incluye la inspección, control, vigilancia, identificación y ejecución de acciones de tratamiento sanitario realizado en 58 colegios frente a los vectores más habituales en este tipo de instalaciones, que suelen ser fundamentalmente, ratas y cucarachas. Intervenciones que se irán ampliando a lo largo del curso escolar en relación a las demandas de actuaciones que vayan surgiendo”, ha detallado Sanz.

El alcalde ha recordado a los directores la puesta en marcha del programa Sevilla Joven, una nueva iniciativa del gobierno municipal para abrir los centros escolares a los barrios. "Este proyecto ofrece diversas actividades de ocio, cultura y deportes en horario no lectivo. Algunos centros ya están inscritos y otros esperamos que se adscriban. Queremos abrir los colegios a sus entornos más cercanos como espacios para los vecinos y que antes no se utilizaban o, en otras ocasiones, no contaban con actividades municipales para su apertura”, ha añadido.