Inversión municipal de 35 millones para renovar 63 autobuses de Tussam y reformar 20 centros deportivos

El alcalde de Sevilla, en uno de los centros deportivos que se reformará.

El Ayuntamiento de Sevilla impulsa una inyección de casi 35 millones de euros para renovar 63 autobuses de TUSSAM y reformar 20 centros deportivos. Además se destinará 1,5 millones de euros para llevar a cabo la urbanización del polígono industrial Chaparrilla, cuyo presupuesto es de 3,1 millones.

Estas compras se enmarcan en el Plan de Renovación de la Empresa Municipal de Transportes, que prevé una inversión superior a los 52 millones de euros para el periodo 2025-2027 y la renovación de 125 autobuses. Dicha modificación presupuestaria ya fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la empresa, según informó este domingo el gobierno local en una nota de prensa.

En concreto, se trata de la adquisición de 63 autobuses que se incorporarán a la flota de manera escalonada y antes de finales de julio de este año. Supondrá una inversión de 25.893.500 euros. Del total de vehículos, 38 son autobuses GNC (gas natural comprimido) híbridos de 12 metros y de la marca Iveco, 20 son autobuses GNC híbridos articulados, 10 de la marca Man y 10 de la marca Iveco y 5 son eléctricos de la marca Mercedes.

Sobre la base de una flota necesaria de 423 vehículos, el plan de renovación está condicionado por la edad media actual de los autobuses, situada en casi 11 años. Esto afecta tanto al servicio como al coste de mantenimiento y al impacto medioambiental. Además, existen determinadas normativas de obligado cumplimiento en cuanto a electrificación, prohibiciones de vehículos de combustión o vida útil máxima de vehículos GNC.

El Plan de Renovación prevé para el periodo 2025-2027 la adquisición de 125 unidades, el 30% de su flota actual. 80 de ellas serán vehículos de 12 metros, 37 vehículos articulados de 18 metros, 4 minibuses de 10 metros y otros tantos microbuses, con el objetivo de alcanzar los 7 años de edad media. Todos los vehículos serán ambientalmente sostenibles, ya sean 100% eléctricos o híbridos de GNC y supondrá una inversión total superior a los 52 millones de euros.

Por otra parte, el gobierno municipal llevará al pleno del próximo jueves 19 de febrero una propuesta para aprobar una inversión superior a los 5,1 millones de euros destinada a la modernización, mejora y renovación de cerca de una veintena de centros deportivos de la ciudad.

Entre las principales intervenciones destacan la renovación del pavimento en pistas exteriores de varios centros deportivos, entre ellos Hytasa, Vega de Triana, Polígono Sur, Amate, Bellavista, Pino Montano, San Pablo, San Jerónimo, Puente y Tiro de Línea, con una inversión superior al millón de euros. Estos trabajos consistirán en el fresado de superficies, sellado de grietas, nivelación y aplicación de capas de pintura acrílica conforme a la normativa deportiva vigente.

Asimismo, se contempla la renovación del pavimento en pistas cubiertas, incluyendo instalaciones como la pista de hockey y fútbol sala de Hytasa y la pista polideportiva Mar del Plata, mediante la instalación de pavimento de poliuretano adaptado a la normativa técnica correspondiente. El plan de inversiones también incluye la reforma integral del centro deportivo Begoña, con actuaciones destinadas a mejorar su pista polideportiva para su futura licitación en concesión administrativa.

Otra de las actuaciones relevantes será la sustitución de calderas, colectores, termos acumuladores, bombas y cuadros eléctricos en los centros deportivos Alcosa, Rochelambert y Tiro de Línea. Estos sistemas, con una antigüedad de entre 26 y 29 años, presentan fallos frecuentes que afectan al funcionamiento de vestuarios y piscinas, por lo que serán renovados mediante un nuevo sistema hidráulico y de acumulación.

Igualmente, se prevé la sustitución del pantalán del Centro de Actividades Náuticas Telecabina, actualmente deteriorado y causante de incidentes entre los usuarios. El nuevo pantalán será modular, fabricado con materiales plásticos de mayor durabilidad y con un sistema de anclaje renovado que facilitará su mantenimiento.

El proyecto contempla además la cubrición de pistas exteriores en instalaciones deportivas, mediante estructuras metálicas con cubiertas ligeras que permitirán ampliar el uso deportivo durante todo el año. También se ejecutarán cerramientos laterales y frontales en pistas ya cubiertas de los centros deportivos Begoña y Torreblanca, con el objetivo de paliar la falta de espacio en pabellones de los distritos Macarena y Este.

En materia de mejora de superficies deportivas, se sustituirá el césped artificial de pistas de fútbol sala exteriores en centros como Alcosa, Bellavista y Sendai, instalando césped de última generación con base elástica y relleno orgánico.

Por último, se instalará un sistema de climatización frío-calor en el pabellón cubierto del centro deportivo Amate. Esta actuación permitirá ampliar la oferta deportiva en condiciones adecuadas durante los meses de verano, teniendo en cuenta que actualmente solo el Palacio de Deportes dispone de climatización.

El conjunto de estas actuaciones suma una necesidad de crédito total de 5.117.460,39 euros, que el gobierno municipal elevará a aprobación plenaria con el objetivo de mejorar la calidad, seguridad y accesibilidad de las instalaciones deportivas municipales y reforzar la práctica deportiva en todos los distritos de la ciudad, así como seguir sacando del abandono de décadas todos estos espacios fundamentales de la ciudad.