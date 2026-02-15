La Confederación Hidrográfica avisa de que Tablada puede inundarse con borrascas continuadas y embalses llenos

El tren de borrascas que ha elevado el Guadalquivir a niveles preocupantes en varios municipios de Sevilla pasó sin llegar a desbordarse en la capital. El río no inundó ni la Dehesa de Tablada ni la Cartuja con el caudal de 4.000 m3/sg que tuvo a su paso por la ciudad el pasado fin de semana (7 y 8 de febrero), según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). El experto Leandro del Moral (catedrático de Geografía Humana y portavoz de la Mesa Social del Agua) eleva el caudal en la capital a casi a 5.000 m3/sg. Únicamente hubo zonas exteriores al muro de defensa que se encharcaron por la lluvia, como el Charco de la Pava, según corroboró la Oficina de Planificación Hidrológica de la cuenca. En Alcalá del Río, el río llegó a su nivel más alto: 4.400 m3/sg.

La ausencia de inundaciones en la capital ha llevado a las siete promotoras inmobiliarias dueñas de Tablada a reabrir el debate sobre la conveniencia de urbanizar esos suelos como "parque equipado metropolitano" con viviendas y hasta universidades privadas, si se levanta un muro de defensa de varios metros de altura desde la pista de aterrizaje hasta el río. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los expertos en gestión del agua recalcan que estos terrenos deben seguir siendo inundables por ser claves para mitigar las avenidas del río.

Sobre cuándo puede inundarse Tablada, la CHG explica que, aunque con este tren de borrascas no se ha anegado, los datos oficiales apuntan a que Tablada se inundará cuando del río alcance los 7.300 m3 por segundo (para un periodo de retorno de 100 años). El experto Leandro del Moral e Indalecio de la Lastra (ingeniero de caminos presidente de la Red andaluza de la Nueva Cultura del Agua) rebajan a 6.000 m3/sg el caudal que inundaría Tablada, según el estudio de Ayesa.

La Confederación avisa de que llegar a 7.300 m3/sg es posible, si se repite un tren de borrascas como el que hemos sufrido y nos coge con los embalses llenos sin margen para desembalsar agua. Y señala que en 1947 el río superó los 8.000 m3/sg.

"Existen registros en siglo XX con avenidas de caudal superiores a 8.000 m3 por segundo, como la de 1947, que se han aminorado progresivamente, con la entrada en funcionamiento de las presas y embalses de regulación del río Guadalquivir. Aunque hay resguardo de las presas, no es descartable en una situación continuada de borrascas, como las acaecidas en el año 1997 y en el año 2010, situaciones de embalses completamente llenos y con poca capacidad de regulación, por lo que se hace imprescindible mantener la infraestructura del encauzamiento en su morfología actual", avisa la Confederación en respuesta a este periódico.

En las próximas semanas, la Confederación advierte de que esos 4.000 m3/sg del río por la ciudad (una “avenida extraordinaria”) se podrían superar si persisten las borrascas. “No es descartable que podamos tener, si prosigue la actual situación de repetición de borrascas, otras avenidas similares o incluso, por encima de estos valores en las próximas semanas”. Y recalca que “los embalses han contado con capacidad de laminación que ha evitado que la inundación haya sido superior, habiendo trabajado el embalse de Iznájar como amortiguador total de la parte alta de la cuenca del Genil”.

"El caudal para un periodo de retorno de 10 años es de unos 3.500 m3/seg, por lo que lo que circuló el pasado fin de semana por el río a la altura de la ciudad (4.000 m3/seg) está ligeramente por encima de una avenida ordinaria. Todas las avenidas por encima de los caudales ordinarios se consideran avenidas extraordinarias", advierte la CHG.

El riesgo de urbanizar estos suelos

Los dueños de Tablada (más de 360 hectáreas) opinan que la inundabilidad es una afección que se puede superar sin problemas con ese muro de defensa, y actualmente presionan a la administración para que su plan tenga cabida en la actual revisión de la planificación urbanística andaluza (POTA).

Pero el organismo de la cuenca y los expertos reiteran la imposibilidad de urbanizar estos suelos inundables y la necesidad de que sigan siendo una llanura de inundación al ser parte de la dinámica del río y un espacio fundamental para afrontar la crecida (avenida) del río sin riesgo. .

Respecto al uso que se puede dar a los suelos de Tablada, la CHG es categórica: subraya que no admite de ninguna forma ni edificios ni la urbanización de estos terrenos porque vulneraría la legislación europea y española y generaría dos efectos negativos: agravar la inundación y aumentar el riesgo para las personas.

"Como se ha visto en recientes catástrofes naturales como la DANA de Valencia, la ocupación de los terrenos inundables agrava la inundación y aumenta el riesgo para las personas, por lo que la actual legislación española impide el desarrollo urbanístico de los suelos inundables para destinarlos a la urbanización", recalca la Confederación Hidrográfica.

La CHG precisa que el suelo de Tablada está incluido en el Sistema Nacional de Zonas Inundables, que es la plasmación sobre cartografía de las limitaciones a los usos en las zonas inundables que estableció la Directiva europea de inundaciones de 2010. Y aclara que esa directiva "invoca a los Estados miembros a proteger y a evitar el uso de los terrenos inundables para aquellos usos vulnerables como es la edificación preservando de la urbanización los terrenos inundables".

Esa avenida reciente de 4.000 m3/sg que ha registrado el río a su paso por la capital es "coherente" con los modelos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, explica la Confederación, que añade que para un periodo de retorno de 500 años Tablada se inundaría con 10.300 m3/sg.

El papel clave de Tablada para encauzar las crecidas sin riesgo

La Confederación subraya que los suelos de Tablada son parte de la dinámica del río y constituyen un espacio fundamental para afrontar la crecida (avenida) del río sin riesgo. Otros elementos fundamentales de la dinámica del río son la corta de la Cartuja y el desvío del Guadalquivir por su actual trazado.

"Tablada se ha considerado siempre parte integrante de la dinámica del río y con estas obras de desvío de Cartuja no solo no perdieron esta condición, sino que son fundamentales para que la avenida pueda vehicularse sin riesgo, dado que además el río tiene dos condiciones que imponen incertidumbre al sistema como son el efecto de las mareas y el desagüe del río Guadaíra", explica la CHG.

Para eliminar la amenaza por riesgo de inundaciones en el casco histórico de Sevilla, ante el riesgo de colapso del muro del encauzamiento del Guadalquivir en la calle Torneo de Sevilla por una fuerte inundación del río en 1969, se promovieron las obras de la corta de Cartuja y desvío del río Guadalquivir por su actual trazado. "Estas obras significaron ejecutar no solo el desvío sino, la ordenación de espacios del río, actuando como muros del encauzamiento, la SE-30, y su prolongación en Cartuja y la ronda de circunvalación de la SE-20, en la margen izquierda defendiendo la ciudad de Sevilla y en la margen derecha el muro de la SE-30, defendiendo el Bajo Aljarafe", concluye el organismo de cuenca.

Los proyectos fallidos para edificar en Tablada

La condición de inundable ha hecho fracasar todos los proyectos para urbanizar Tablada que se han sucedido en las tres últimas décadas. Son además suelos rústicos. El objetivo de que la ciudad crezca hacia el sur se ha frustrado.

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla / Dpto. De Infografía

1987 y 2000. Las dos cajas de ahorro (Consorcio Tablada) compraron a Defensa en subasta los suelos de la antigua base aérea, pese a ser terrenos inundables. En febrero de 1999 el Ayuntamiento de Rojas Marcos y Soledad Becerril firmaron un convenio urbanístico con las cajas para recalificar estos suelos. Las cajas proyectaron edificar al menos 15.000 viviendas, una villa olímpica y un gran centro comercial. Carlos López Canto, recientemente fallecido, fue el arquitecto autor del proyecto de urbanización.

Los tribunales han ratificado años después que el Ministerio de Defensa llevó a cabo de forma irregular la subasta al no reservar previamente el dominio público marítimo-terrestre que es la franja de estos suelos paralela al río Guadalquivir (en la infografía).

En 2001, la propiedad de Tablada pasa a conocidas promotoras inmobiliarias (Tablada Híspalis) que plantean construir en estos terrenos más de 20.000 viviendas, además de equipamientos. Indalecio de la Lastra, que participó como redactor del PGOU en esos años, explica que para salvar la inundabilidad los promotores encargan a Ayesa un proyecto que plantea construir un muro de defensa de varios metros de alto. Ayesa sostenía que la condición de inundable de Tablada era reversible a un coste asequible y que podía dejar de ser inundable sin problemas.

En 2006, el Plan urbanístico de la ciudad (PGOU), aún vigente, acaba calificando Tablada como "suelo no urbanizable de especial protección". Los estudios dirigidos por Fernando Sancho y Leandro del Moral concluyeron la necesidad de mantener Tablada como resguardo con llanuras de inundación y demostraron que el muro de defensa que proponía Ayesa en Tablada generaba graves inundaciones a los municipios de la zona más estrecha del río: Coria, Gelves y San Juan de Aznalfarache.

En los años siguientes el Ayuntamiento ha descartado expropiar este suelo privado. Le queda la opción de ofrecer una permuta de estos terrenos inundables y rústicos a los propietarios a cambio de otros suelos en la ciudad con un valor equivalente.

El alcalde José Luis Sanz comenzó su mandato (2023) anunciando una reurbanización de Tablada para albergar viviendas y equipamientos, pero tras la tragedia de la DANA en Valencia y en Andalucía dio marcha atrás. Tuvo la oposición férrea de los grupos ecologistas y de la Mesa Ciudadana por Tablada, que defienden una Tablada verde, como parque metropolitano, y pública.

La única compensación que han tenido algunos dueños de Tablada es la expropiación parcial de suelos para construir la carretera por la que se desvía el tráfico con la obra del puente del Centenario hacia la SE-40.

La solución

Los dueños de Tablada están enviando notarios para que levanten acta de las veces que no se está inundando Tablada con los últimos temporales para tratar de demostrar que se puede urbanizar el suelo. Lo han hecho en dos ocasiones y lo harán una tercera tras lo sucedido con el reciente tren de borrascas, según ha podido saber este periódico.

Para los expertos, la solución es un acuerdo de permuta de los suelos de Tablada de los dueños con el Ayuntamiento de Sevilla, de forma que los terrenos pasen a ser públicos y permanezcan como zona verde inundable. "Sevilla debe crecer hacia el norte y hacia el este y liberar el sur. Para crecer al norte hace falta ejecutar el canal de desagüe de esta zona para defender del agua esos suelos", propone Indalecio de la Lastra. De la Lastra denuncia la recalificación de suelos en otras zonas inundables para hacer viviendas, como sucede con los suelos del Higuerón norte junto a la Carretera de Brenes en la zona del cauce del Tamarguillo.