Investigadores sevillanos reciben una beca para estudiar células inmunológicas en cáncer de mama metastásico

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) ha concedido su beca extraordinaria Doctor Ruiz Borrego a un proyecto de investigación sobre cáncer de mama metastásico desarrollado por profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) de Sevilla. La beca, dotada con 20.000 euros, fue anunciada en el III Simposio Andaluz de Oncología en Cáncer de Mama, celebrado recientemente en Málaga.

El proyecto busca comprender el papel de las células mieloides supresoras (MDSCs) en el cáncer de mama metastásico y analizar su mecanismo molecular, con el objetivo de desarrollar estrategias inmunológicas que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre mujeres a nivel mundial. Aunque la detección temprana y los tratamientos han aumentado la supervivencia, en estadios metastásicos la tasa de supervivencia a cinco años se reduce al 32%, y los tratamientos actuales solo logran controlar temporalmente la enfermedad. En esta fase avanzada, el tumor puede evadir al sistema inmunológico, aprovechando células como las MDSCs para su expansión y resistencia a los tratamientos convencionales.

Investigaciones previas del Hospital Virgen Macarena han mostrado que las pacientes con cáncer de mama avanzado presentan niveles elevados de MDSCs y linfocitos T reguladores en sangre, evidenciando un estado de inmunosupresión. La información obtenida permitirá generar biomarcadores para estratificar a las pacientes y desarrollar terapias más personalizadas según su perfil inmunológico.

El proyecto se articula en torno a la colaboración entre dos grupos de investigación: Translational Research in Cancer Immunology and Immunotherapy, dirigido por Luis de la Cruz, jefe de Oncología del Hospital Virgen Macarena, y Metabolic Regulation and Signaling in Cancer, liderado por Patricia Altea en Cabimer. Ambos equipos trabajan en otras iniciativas de vanguardia, como el desarrollo de organoides derivados de pacientes, y cuentan con infraestructuras avanzadas para estudios metabolómicos y análisis clínicos de muestras tumorales.

El Hospital Virgen Macarena mantiene actualmente más de 240 ensayos clínicos activos, incluyendo líneas de inmunoterapia y terapias dirigidas en distintos tipos de cáncer. El centro ha coordinado proyectos como el Ensayo PANGEA‑Breast, que busca biomarcadores predictivos en pacientes con cáncer de mama avanzado, y ha participado en estudios publicados en revistas de prestigio como New England Journal of Medicine y Nature Cancer, que han aportado nuevos conocimientos sobre la resistencia tumoral a tratamientos habituales.

Con la concesión de esta beca, el proyecto espera abrir nuevas vías terapéuticas y avanzar en la personalización del tratamiento del cáncer de mama metastásico, aportando mejoras tanto en pronóstico como en calidad de vida de las pacientes.