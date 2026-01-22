Investigadores sevillanos participan en un hallazgo internacional sobre la acción selectiva de los cannabinoides en el cerebro

Investigadores del Laboratorio de Neurociencia Celular y Plasticidad de la Universidad Pablo de Olavide, Antonio Rodríguez-Moreno y Rafael Falcón-Moya, han contribuido a un estudio internacional que revela que los endocannabinoides del cerebro actúan de manera selectiva sobre distintos tipos de células. La investigación, publicada en Nature Neuroscience, proporciona claves fundamentales para comprender la plasticidad cerebral y el funcionamiento del sistema endocannabinoide.

El sistema endocannabinoide, compuesto por sustancias producidas por el propio cerebro conocidas como endocannabinoides, desempeña un papel esencial en procesos como la memoria, la conducta y la plasticidad neuronal. Entre estos endocannabinoides destacan la 2-araquidonil-glicerol (2-AG) y la anandamida (AEA), ambos capaces de activar los receptores de cannabinoide CB1 presentes en neuronas y astrocitos.

El objetivo del estudio fue determinar si los distintos endocannabinoides actúan de forma idéntica o si, por el contrario, tienen efectos celulares específicos. Para ello, el equipo utilizó una combinación de técnicas avanzadas: registros electrofisiológicos de neuronas del hipocampo, microscopía de dos fotones, aproximaciones optogenéticas y farmacológicas, y modelos de ratones genéticamente modificados.

Los resultados muestran que 2-AG activa de forma selectiva los receptores CB1 situados en las neuronas, mientras que AEA lo hace exclusivamente sobre los receptores de los astrocitos. Esta activación específica regula procesos distintos en cada tipo de célula, incluida la plasticidad cerebral mediada por los astrocitos.

“Este hallazgo es clave para futuros estudios sobre la acción fisiológica de los cannabinoides”, señala el catedrático Antonio Rodríguez-Moreno. “Nos permite comprender por qué el cerebro produce dos tipos de endocannabinoides y cómo cada uno regula procesos distintos en neuronas y astrocitos”.

El descubrimiento abre nuevas vías para profundizar en el conocimiento del funcionamiento cerebral y sugiere posibilidades de desarrollo de terapias más precisas que aprovechen la especificidad celular de los endocannabinoides.