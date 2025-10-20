Las Irlandesas de Loreto alerta de una proliferación de "mensajes violentos" contra el colegio

El colegio de las Irlandesas de Loreto denuncia un linchamiento en las redes sociales, donde el caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó tras sufrir presuntamente acoso escolar, ha provocado una proliferación de "comentarios violentos" que ponen en jaque la convivencia en este centro concertado. Así lo ha hecho saber el equipo directivo este lunes, después de que los exteriores de este recinto hayan amanecido con nuevas pintadas contra sus responsables.

Es el segundo comunicado que publica el colegio, tras la condolencias mostradas el miércoles por el "fallecimiento" de la adolescente. Tanto en aquella publicación como en ésta se obvia hablar de suicidio y bullying. "Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. Toda la comunidad educativa de nuestro colegio acompaña a su familia en el dolor profundo por el que está atravesando". Son las primeras palabras del comunicado de este lunes.

A continuación, se incide en que la prioridad del colegio ha sido "velar por nuestros niños y niñas en un momento tan delicado", motivo por el cual el equipo de orientación y de bienestar emocional atiende "de manera especial" al alumnado, centrando el foco en el de ESO, donde estudiaba Sandra Peña.

Un linchamiento

"El colegio ha vuelto a amanecer con pintadadas a la hora de entrada del alumnado", alerta el centro, que, "en previsión de que esta situación podría ocurrir", avisó la noche del pasado domingo a las autoridades policiales.

"Además, los comentarios violentos también se han extendido a las redes sociales. Es importante que estos días mantengáis un diálogo abierto y continuo con vuestros hijos y que, por favor, nos informéis de cualquier anomalía que detectéis", abunda el comunicado, en el que se insiste en que "estamos continuamente atentos para prevenir cualquier altercado y que nuestros niños puedan vivir su vida escolar con normalidad".

El Grume

También se informa de que se está colaborando con las autoridades competentes que, "como ocurre en cualquier caso de este tipo", investiga lo sucedido. "El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial (Grume) nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso", concluye el escrito.

A este comunicado se suma la advertencia realizada ayer domingo por la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio, en la que informaba mediante whatsapp de "tener conocimiento de movimientos por redes sociales alentando altercados para el día de mañana [este lunes]". "Desde la AMPA no queremos aumentar la alarma, pero sí preveer situaciones que están fuera de nuestro control y que todos seamos conscientes de la situación en la que nos encontramos", alerta.