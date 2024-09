Ismael y su lucha contra la leucemia: ''Lo primero que haré cuando me cure será ir al Betis''

Ismael tiene leucemia. Como él, en torno a 6.000 personas al año son diagnosticadas en España de esta enfermedad, que, tal y como afirma el joven "llega sin esperarla". "Es una lotería. Un día te llaman del hospital y te dicen que la tienes. Cuando vas, esperas tener algo, pero no algo así. El estado de shock es gigantesco’", apostilla.

Ismael no borra la sonrisa de su nostro, alegre, fuerte de mente y de actitud, sobre todo, recibe a Diario de Sevilla sentado en el porche de su casa. "La leucemia,como otras muchas enfermedades y situaciones que pasan en la vida, es una de esas cosas que piensas que jamás te tocarán, hasta que llama a tu puerta, y no sólo a la tuya, si no a la de tu familia", se reafirma.

Ismael con su madre Milagros. Su hermana Alba y su cuñado Fran / Juan Carlos Vázquez

La casa de Ismael no estaba pasando un buen momento cuando sonó el teléfono con aquel diagnóstico. Su padre –al que recuerda con emoción– falleció de cáncer mientras él tenía que estar ingresado. ‘"Intentas llevarlo lo mejor posible, pero es inevitable venirse abajo", afirma. Fueron 35 días los que tuvo que soportar el tratamiento. Una quimioterapia de inducción para afrontar la primera fase de la enfermedad, hasta que los valores se fueron regulando y los médicos consideraron que ya estaba listo para la terapia de consolidación.

"Consolidación", una fase que suena esperanzadora, reconoce el joven. Pero, pese a que es una buena noticia dejar atrás esos interminables 35 días, la médula tiene que llegar. ‘"Encontrar donante no es fácil, puede durar meses de búsqueda. La gente tiene miedo a donar", sostiene.

España cuenta con cerca de 500.000 donantes de médula, equivalente a tan sólo un 1% de la población. En Sevilla, por su parte, este año se han inscrito cerca de 500 nuevos donantes de médula, un 89% más que el año anterior. Una noticia positiva entre las duras historias que hay detrás de la necesidad de la médula ósea.

Entre hospitales y tratamientos, una mañana de verano el teléfono volvió a sonar en la casa de Ismael. "Es una de esas veces que sólo sabía llorar’". Y no es para menos. El joven tenía donante. En menos de un mes, alguien era compatible para poder hacer la transfusión.

En concreto, un joven de 22 años que hará que un poco de Alemania aterrice para siempre en Sevilla. En Alemania hay más de 10 millones de donantes de médula ósea, un 12% de la población. Desde ahí vendrá la alegría y la esperanza de Ismael, que habla motivado de una fecha señalada en rojo en su calendario: el 3 de octubre. Será en el mes del Rosario cuando su vida cambie de nuevo. Le ingresarán a finales de este mes y, desde ya, sólo queda descontar horas de su reloj e ir tachando días del almanaque.

El proceso de donación que realizan desde el norte de Europa no es largo, más bien todo lo contrario. El donante se someterá a una leve intervención –nada más lejos que un pinchazo para extraer la médula– que no necesitará –en la gran mayoría de los casos– un ingreso hospitalario. Para Ismael será salvar su vida, para los donantes utilizar un día de la suya. "Si no me donan, me muero. Es la realidad. Para mi encontrar un donante significa todo", afirma emocionado.

A partir del tercer día de octubre, Ismael realizará un proceso de recuperación. "Sé que es un proceso largo’’, reconoce. Pero valdrá la pena.

Pese al largo camino por delante, Ismael tiene claro lo primero que hará cuando pueda recuperar su vida cotidiana. No importan el tiempo que pase. "Quiero volver a los partidos del Betis y tomarme una cerveza con mis amigos", afirma rotundo con una enorme sonrisa contagiosa. Un deso que te hacen pensar cuántos son los que acuden al Villamarín durante todo el año sin saber que uno de los suyos está deseando volver con ellos. Brinden por Ismael en cada previa, pero no más fuerte que cuando celebren su regreso. Será ganar el partido más importante.

Ismael con familia y amigos en el Betis / D.S

"En definitiva, quiero hacer lo que uno quiera cuando uno quiera’’, terminaba. Una declaración que hace pensar. Pensar en el día a día, en la salud. Y, sobre todo, pensar que –si aún no se es– hay que hacerse donante de médula. Donar salva vidas. Si no, que le pregunten a Ismael.

Su hermana Alba y el mensaje que hizo la magia

La noticia de que un hermano tiene leucemia no debe ser fácil de gestionar. Pero juega mucho la actitud que le pongas. Así lo pensó Alba. Y no dudó. Un mensaje en la red social X (antiguo twitter) se viralizó en Sevilla. ‘‘Hace un mes perdimos a mi padre por el cáncer. Ahora mi hermano Ismael con leucemia necesita un donante de médula y necesitamos vuestra ayuda''. A continuación, la mención a gente conocida por todos en esa red social –y en Sevilla en general–. Rancio, Raule, Juanlu Navarro, la plantilla del Betis. Muchos de ellos se unieron a la causa. "Es muy bonito cuando ves a gente conocida animando a la donación", afirma. La influencia de los influencers es mejor cuando de esto se trata.

Al igual que es emocionante ver a sevillistas animando a un bético. La magia de esta ciudad siempre ha estado en eso. En la salud no hay color, ni escudo. Todos son uno de los nuestros, vengas desde Nervión o desde la Palmera.

Fueron muchos los jugadores del equipo verde y blanco los que mandaron mensajes de ánimo a Ismael. Algunos de ellos, hasta por video. Además, una camiseta firmada por todos ellos llegó a su casa. El club de Pellegrini, con esto, ya ha ganado.

Ismael con su camiseta firmada / Juan Carlos Vázquez

Donación masiva por Ismael

Tras el mensaje de su hermana el caso de Ismael empezó a correr. Los centros de donación de Montequinto, Dos Hermanas y La Algaba, donde reside parte de la familia, tenían colas interminables para aportar su grano de arena e intentar que alguien fuese compatible con el joven. Jóvenes y no tan jóvenes se acercaron para esperar su turno. Nuevos donantes para una ciudad que demuestra que, cuando se une por uno de los suyos, es imparable.