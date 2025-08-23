IU se suma a las críticas a los toldos de la Avenida: “Son una tomadura de pelo"
El concejal Sánchez pide a Sanz que invierta "en sombra real y permanente, como árboles y espacios verdes"
La Avenida estrena toldos sin fecha para colocar el extremo más cercano a Plaza Nueva
El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y portavoz municipal, Ismael Sánchez, ha calificado de “tomadura de pelo” la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución, medida que, según denuncia, “solo beneficia a los intereses de las empresas amigas del alcalde, que son las únicas que sacan beneficio de estos disparates innecesarios”.
El concejal ha recordado que los toldos se han colocado a finales de agosto, cuando ya ha pasado lo peor del verano. “Se ponen cuando ya prácticamente termina el calor extremo, para retirarlos en pocas semanas, y además cubren un tranvía que cuenta con aire acondicionado mientras en los patios de los colegios y en los parques de nuestra ciudad hay un déficit importante de sombra”, ha señalado.
Sánchez ha lamentado que este proyecto innecesario haya supuesto casi 300.000 euros de gasto a las arcas municipales: “Es una broma muy cara que pagamos todos los sevillanos, mientras el alcalde sigue desmantelando servicios públicos esenciales y la atención a la ciudadanía se resiente”.
Sevilla no es un parque temático
En este sentido, el portavoz de IU ha sido contundente: “Sabemos que para Sanz Sevilla es un parque temático, pero con estas actuaciones ya se está pasando. En lugar de invertir en sombra real y permanente, como árboles y espacios verdes, se despilfarra el dinero en actuaciones que duran unas semanas y que no mejoran en nada la vida de la gente”.
Izquierda Unida ha exigido al gobierno local transparencia en el proceso de adjudicación y que se informe con claridad sobre la duración de la instalación y sus costes. “Los sevillanos merecen saber en qué se gasta su dinero y por qué se priorizan caprichos temporales en vez de atender las necesidades urgentes de la ciudad”, ha concluido Sánchez.
También te puede interesar
Contenido ofrecido por SHAREMUSIC!
Campus UPO CArmona