La jardinería de la Plaza de América de Sevilla se renovará con 15.000 rosales y palmeras datileras

La Plaza de América, y al fondo el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, pondrá en marcha un proyecto integral de restauración de la jardinería de la Plaza de América, uno de los enclaves más emblemáticos del Parque de María Luisa. La intervención permitirá recuperar el diseño histórico de este espacio ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929 y garantizar un mantenimiento sostenible en el tiempo.

El proyecto, con un presupuesto base de 739.279 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se realiza con supervisión de la Comisión Provincial de Patrimonio, dado que se trata de un enclave protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación contempla la plantación de 14 palmeras datileras, para recuperar la imagen original de este enclave, junto con 15.180 rosales de distintas variedades, que devolverán a la rosaleda su papel protagonista. También se incorporarán 1.528 arbustos de seto, además de nuevas plantaciones que refuerzan el arbolado: se repondrán dos naranjos amargos, se plantarán varios ejemplares de cercis y cipreses arizónicas.

El diseño paisajístico se completa con más de 2.000 plantas de temporada, que permitirán un aspecto cambiante a lo largo del año. Todo ello irá acompañado de la modernización del sistema de riego, con la instalación de redes sectorizadas de goteo que optimizarán el consumo de agua y asegurarán un crecimiento saludable de las nuevas plantaciones.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que “este gobierno municipal está comprometido con la conservación de nuestros parques históricos, que forman parte de la identidad de Sevilla”. En este sentido, ha subrayado que “la Plaza de América es uno de los rincones más visitados del Parque de María Luisa y merece un cuidado especial, a la altura de su valor cultural y de su proyección como espacio turístico y ciudadano”.

“Queremos que la Plaza de América vuelva a ser un referente de belleza y calidad paisajística, un espacio que disfruten tanto los sevillanos como quienes nos visitan”, ha añadido Sanz.

Suma de iniciativas para devolver el esplendor al Parque María Luisa

A esta iniciativa hay que sumar la próxima incorporación de 203 elementos de nueva señalética homogéneos, modernos y accesibles, que sustituirán a la existente, en muchos casos en estado de deterioro y abandono desde hace años.Adermás se lanzará una próxima licitación para conservar y reparar los pavimentos de los parques Amate, Los Príncipe y jardines históricos, entre ellos el Parque de María Luisa.

Con estas actuaciones, el gobierno municipal continúa su estrategia de recuperación de los parques históricos, garantizando que espacios como el Parque de María Luisa mantengan su valor patrimonial, cultural y ambiental para las próximas generaciones.