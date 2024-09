José Cesário: “La gratuidad de los peajes en Portugal seguirá analizándose cuidadosamente”

José Cesário ejerce como Secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas en la Unión Europea. Esta semana ha visitado Sevilla dentro de una agenda diplomática en la que figuran diferentes destinos por semana. Sin ir más lejos, el 30 de agosto viajó hasta Macao, región ubicada en la costa sur de China continental, para conocer una institución académica con el objetivo de fomentar la enseñanza de la lengua portuguesa. Natural de la empedrada Viseo, confiesa con una sonrisa que antes de asumir este cargo, visitaba la capital hispalense hasta dos veces al año. Sin importar el calor del periodo estival o el frío seco del invierno en la ciudad. “Cualquier época es buena”, bromea Cesário en el Consulado de Portugal.

–Para el que no conozca su labor, ¿en qué consiste?

–Soy Secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas del Gobierno de la República, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tengo la competencia de asegurar la relación del Gobierno con los portugueses que están desplegados por todo el mundo. Tenemos comunidades en casi todos los países. Por tanto, sentimos que es importante tener contacto con todos ellos.

–En el terreno práctico, ¿cómo se facilitan estas relaciones?

–Los contactos están asegurados a través de nuestra red de embajadas y consulados. Conocido como Mapa da Rede Diplomática. Además, contamos con otras entidades centradas la enseñanza de portugués, en los servicios de naturaleza económica o cultural. Algunos son de mi responsabilidad, particularmente los servicios consulares.

–Acaba de mencionar la enseñanza del portugués, ¿qué opina sobre fomentar el aprendizaje de esta lengua en España y hacer lo propio con el castellano en Portugal?

–Sabemos que hay un gran interés por el portugués aquí en España. Pasa lo mismo con el castellano en Portugal. En todas nuestras escuelas secundarias ya se enseña castellano y con mucho éxito. Cada vez tenemos más alumnos. Evidentemente, es muy importante para nosotros que pase lo mismo en España. Aquí tenemos una red de profesores que están muy presentes en regiones como Extremadura o Madrid. Una red que es cada vez mayor.

–Lo cierto es que, en algunos periodos históricos, España y Portugal se han dado la espalda. ¿En qué estado están los vínculos entre ambos países?

–El Gobierno portugués considera a España como la gran prioridad de nuestra política exterior. De hecho, la primera visita extranjera que realizó nuestro actual primer ministro, Luis Montenegro, fue a España. Un viaje simbólico para demostrar la importancia de esta relación. España es uno de los grandes aliados a nivel internacional, además de los países de la Unión Europea.

–Además, el turismo entre ambos países está en auge.

–Y no solo el turismo. También hay mucha actividad cultural y económica. Hay un contacto constante entre portugueses y españoles. No podemos olvidar que es el único país con el que compartimos fronteras terrestres. Tiene todas las características para que los vínculos sean mejores cada día.

–¿Qué retos quedan por cumplir para fortalecerlos?

–Aumentar el número de actividades.

–¿Por ejemplo?

–Más citas políticas, más contactos entre empresas, más actividades de promoción cultural. No podemos olvidar que no hay desarrollo económico internacional sin cultura. Cultura y economía tienen que ir de la mano. En definitiva, tenemos que hacer más. Y tenemos claro, como ya he dicho, que España es la prioridad para el Gobierno.

–¿En qué estado está la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa? Se ha puesto 2034 como fecha para empezar a funcionar.

–Nuestro Gobierno ha sido claro en que la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa es prioritaria. También nos gustaría tener la conexión de tren Sevilla - Huelva - Algarve. En la última cumbre sobre la materia, el Gobierno español señaló que iniciaría los estudios para esta conexión. Es muy importante.

–¿Y qué está pasando con los peajes en Portugal?

–La política de peajes en Portugal no es la misma que en España. Tenemos que garantizar la financiación de la construcción de autopistas y autovías. No abandonamos la necesidad de los peajes. Recientemente, el Parlamento tomó la decisión de eliminar algunos, pero tiene que tener en consideración las necesidades del país.

–Confronta con la Unión Europea, que los ve necesario como medida de financiación.

–Es un asunto que seguirán analizándose cuidadosamente.

–Durante un tiempo, los países del norte de Europa llamaban PIGS (Cerdos) de forma peyorativa a sus homónimos mediterráneos. ¿Cree que el auge del populismo puede traer de nuevo este calificativo al diccionario?

–Creo que el proyecto europeo continuará con una lógica de enorme solidaridad entre todos los países. Evidentemente, hay riesgos con los nuevos nacionalismos y radicalismos. La mayoría de los europeos querrán garantías de solidaridad y esa lógica segregacionista será abandonada progresivamente. Estoy convencido. Es cierto que todos los europeos deben pensar qué tipo de Europa quieren.

–A su juicio, ¿cómo está afectando la crisis migratoria a los países mediterráneos?

–Es un problema muy grande. Nuestro primer ministro fue claro durante la última campaña electoral sobre este tema. Nuestra política migratoria tiene un lema: No hay puertas demasiado abiertas ni demasiado cerradas. Este principio indica que debe haber mucha moderación en las políticas de movilidad humana, respetar a todas las personas y tener en cuenta la mano de obra que necesitan los países. Todo ello con un sentido de moderación y equilibro. No hay duda de que los países mediterráneos son los más afectados, la primera barrera. Pero la responsabilidad es de todos los países europeos partiendo de un principio de solidaridad.