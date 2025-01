Las dos jóvenes heridas por el paje de Baltasar en la Cabalgata de Sevilla: "No lo vimos venir"

Las dos jóvenes heridas por el paje de Baltasar de la Cabalgata de Reyes han contado lo que les pasó en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles. Son Anny y Macarena, a quienes la tarde del 4 de enero se les acabó las ganas de fiesta cuando, en la calle Asunción vieron cómo un paje se les caía encima. Ellas habían llegado dos horas antes para disfrutar de la fiesta que se forma cuando el cortejo pasa por la calle Asunción."Recibí todo el golpe con la cabeza, no me pude ni levantar", asegura Anny.

Ambas aseguran que no vieron venir la caída, porque ambas estaban pendientes de que los caramelos no les dieron en la cara. "No me dio tiempo ni a reaccionar ni a moverme", explicó Anny.

Camila, una amiga que presenció lo ocurrido, habló con Protección Civil, pero dijeron que no sabían cómo ayudarlas. Con dolor y miedo a a que fuera a más, se fueron caminando hasta el hospital más cercano. Tras varias pruebas, les dijeron que tenían un esguince cervical y una contusión grave en la cadera. Anny se ha llevado la peor parte, ya que le han asegurado que tendrá una recuperación muy lenta. "Él se apoyó en mi para levantarse, por lo que me duele la boca del estómago y la cadera y me duelen las piernas", explicó Macarena. Sin embargo, Anny escapó pero porque le cayó en la cabeza y está con náuseas y vómitos. "Llevo tres días sin comer".

Ambas han denunciado duranrte su intervención en el programa la falta de regulación "porque podía haberse caído encima de un niño"