La Junta confirma un caso de virus del Nilo en Sevilla en Morón de la Frontera y estudia otro en La Rinconada

Detalle de una de las trampas instaladas en los municipios de la provincia para la detección de virus del Nilo.

La Junta de Andalucía ha confirmado el primer caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) este año en Sevilla y estudia otro posible contagio, también en la provincia. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves en Comisión Parlamentaria de que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) que se ha detectado un segundo caso en humanos este año en la comunidad -el primero fue en Mojácar (Almería)-, correspondiente a un varón de Morón de la Frontera, y mantiene bajo estudio otro posible caso en La Rinconada.

El paciente de Morón, que padece meningitis vírica causada por el virus del Nilo occidental, presentó síntomas el pasado martes y evoluciona favorablemente. En el caso de La Rinconada, la persona afectada permanece hospitalizada en el Hospital Universitario Virgen Macarena mientras se confirman las pruebas.

Tras este diagnóstico, Morón de la Frontera ha sido declarado área en alerta durante cuatro semanas, hasta el 26 de noviembre, y se analiza la situación en La Rinconada. Además, en la provincia se mantienen Utrera y Benacazón en nivel de riesgo alto, tras la detección del virus en mosquitos capturados por la red de vigilancia.

En total, este año Andalucía ha registrado dos casos confirmados de fiebre del Nilo -uno en Mojácar (Almería) y otro en Morón de la Frontera (Sevilla)-, uno en investigación y un caso probable en Andújar (Jaén). "Ambos pacientes confirmados superaron la enfermedad sin secuelas", destacó Sanz, quien subrayó que "los casos humanos se han reducido drásticamente respecto al pasado año, cuando se registraron 109 contagios y 11 fallecimientos".

El consejero ha anunciado que la Consejería de Sanidad mantendrá una red de trampas centinelas durante todo el otoño e invierno "para continuar la vigilancia entomológica", debido a las altas temperaturas registradas en octubre, que han favorecido la persistencia de mosquitos.

"El dispositivo de vigilancia sigue activo y los andaluces están demostrando una gran colaboración", afirmó Sanz, quien agradeció la implicación de ayuntamientos, diputaciones y farmacias en la prevención.