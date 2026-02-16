La Junta pone más trabas a mantener los aparcamientos rotatorios en el casco histórico

A los reparos en materia de protección del patrimonio histórico que ha recibido el plan de José Luis Sanz para mantener los aparcamientos rotatorios en el casco histórico, hay que sumar las consideraciones realizadas sobre sostenibilidad urbana. El resultado es que la delegación territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha dictaminado que la modificación propuesta para el Plan General debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, por lo que la Junta de Andalucía rechaza la tramitación simplificada (conocido como Informe Ambiental Estratégico) solicitada por el gobierno municipal al considerar que el cambio de uso puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y el patrimonio de la ciudad.

En el informe al que tuvo acceso este periódico, la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Concepción Gallardo Pinto, argumenta que la modificación propuesta del Plan General persigue la continuidad de la situación existente, “que lejos de ayudar a revertir los problemas existentes, contribuye a consolidar una situación sin opción de reversibilidad que produce efectos contrarios a los objetivos, líneas de actuación y medidas para el desarrollo sostenible que deben perseguirse en la planificación de las ciudades de acuerdo con la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030”.

La consejería de Catalina García Carrasco detalla que la modificación de planeamiento objeto de la evaluación ambiental centra su justificación en que los aparcamientos rotatorios ya existentes contribuyen al mantenimiento de la actividad terciaria y comercial en el centro histórico al favorecer la accesibilidad de los usuarios en ausencia de la ejecución, a día de hoy, de otras medidas sustitutivas propuestas en el Plan General. “Como ya se ha mencionado, en los últimos años se ha producido una terciarización del centro histórico, motivada fundamentalmente por el incremento progresivo del turismo en detrimento del uso residencial, de lo cual puede deducirse que la demanda de “aparcamientos para residentes se ha reducido en favor de los aparcamientos de uso público.

El Documento Ambiental Estratégico indica que la alternativa elegida no va a tener incidencia alguna en relación a la calidad ambiental, dado que simplemente va a suponer la prórroga en el tiempo de una actividad ya existente. “No obstante, se pone de manifiesto que el mantenimiento del sistema actual de aparcamientos rotatorios unido a la tendencia hacia la terciarización del centro histórico favorece e intensifica el uso del vehículo privado en detrimento de formas de movilidad más sostenibles”.

Entre otros argumentos, el documento de la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla explica que, de acuerdo con la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana aprobada por acuerdo del consejo de gobierno el 3 de mayo de 2011, con carácter general, la propuesta territorial de crecimiento debe acercarse “al modelo de ciudad compacta mediterránea y cohesionada socialmente marcada como uno de los objetivos irrenunciables de la estrategia”. Asimismo, apunta que deberá insistir en un modelo de movilidad desarrollando el transporte público y el no motorizado, estableciéndose redes para dichos modos de locomoción. “Tal como se recoge entre sus objetivos, debe mejorarse la eficiencia económica y energética del transporte reduciendo el consumo de energía y la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero, evitando la expansión de los espacios urbanos dependientes exclusivamente del automóvil, no debiéndose permitir nuevos desarrollos sin una planificada accesibilidad en transporte público en su caso o modos no motorizados adecuados”.

Estas consideraciones en materia de sostenibilidad urbana se suman a las trabas sobre la protección del patrimonio histórico. Como adelantó Diario de Sevilla, la Junta considera que la modificación presentada tiene una incidencia negativa en el centro, entendiendo que el articulado actual y el esquema de movilidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son más respetuosos con el carácter, identidad y valores que llevaron a la declaración del conjunto histórico de la ciudad como Bien de Interés Cultural (BIC).

En el informe realizado por el Servicio de Bienes Culturales, dentro del trámite de consultas de la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual número 64 del texto refundido del PGOU, se concluye que ese cambio propuesto en el articulado contribuye a consolidar una dinámica que dificulta la permanencia de la población residente en el Casco Antiguo al reducir sus opciones de aparcamiento. “Lejos de ayudar a revertir el problema, contribuye a consolidar el proceso de expulsión de los habitantes locales, que se ven obligados a buscar fuera del recinto histórico unas soluciones habitacionales que den respuesta a sus necesidades (entre las que se incluye el aparcamiento)”.