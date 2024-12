Legado Expo denuncia que el incendio del auditorio Rocío Jurado es consecuencia de la "inacción y dejadez" del Ayuntamiento de Sevilla

La asociación Legado Expo Sevilla, una activa agrupación cívica que trabaja por la protección y difusión de la memoria de la Exposición Universal de 1992, ha expresado este domingo su "profunda indignación y tristeza" por el incendio ocurrido en el emblemático Auditorio Rocío Jurado de la Cartuja. "Este incidente no solo supone un golpe al patrimonio cultural y arquitectónico de nuestra ciudad, sino que también refleja la falta de atención y cuidado que el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado hacia este enclave. Situación que se ha visto acrecentada tras la rescisión de la concesión de este espacio escénico y la falta de medidas de seguridad aplicadas por el Consistorio", recalca esta entidad que preside Rafael Ruiz Gil (arquitecto).

La asociación lamenta que el edificio "llevaba meses sufriendo expolios y actos vandálicos" y que estos avisos han sido ignorados. "A pesar de las denuncias realizadas por socios de Legado Expo, por diversos particulares y entidades, tanto en redes sociales como ante las autoridades competentes para tomar medidas urgentes de conservación y protección, estas han sido ignoradas".

"El abandono y la dejadez han convertido este recinto, que en su día fue un símbolo del arte y la cultura, en una sombra de lo que fue. La falta de vigilancia, el deterioro progresivo de las instalaciones y la permisividad hacia el vandalismo han culminado en este trágico desenlace: un incendio que podría haberse evitado con una mínima atención por parte del Ayuntamiento de Sevilla que es su propietario y responsable", subraya la asociación.

Los miembros de la asociación Legado Expo que preside Rafael Ruiz (en el centro). / Legado Expo

Investigación exhaustiva

La asociación Legado Expo Sevilla exige que se abra "una investigación exhaustiva" sobre las causas del incendio y la identificación de responsabilidades, así como que se establezcan medidas urgentes de seguridad para evitar que este y otros espacios de la Isla de la Cartuja sufran el mismo destino.

La entidad espera que el siniestro no tenga relación con la recalificación del Canal de la expo para que acoge hoteles y oficinas, "No queremos creer que el abandono del Auditorio Rocío Jurado, que ha provocado su expolio, vandalización e incendio; esté relacionado con la decisión del alcalde de Sevilla José Luis Sanz de recalificar el Canal de los Descubrimientos para que albergue hoteles y oficinas. Puesto que la desaparición de un elemento como este podría allanar el proceso para cambios de uso y la alteración de la ordenación urbanística actual del Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja) en favor de los promotores inmobiliarios y en contra del interés general. Sevilla no puede seguir perdiendo partes de su historia por la inacción de quienes deberían protegerla. Este incendio debe ser un punto de inflexión para que las instituciones asuman su responsabilidad y trabajen de forma conjunta con la sociedad civil, fuera de oscuros intereses, en la preservación de un patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía.

Otra reclamación de la entidad es que se ponga en marcha un plan de acción inmediato para la recuperación del auditorio Rocío Jurado, devolviéndolo a su papel como un espacio cultural de referencia.

Legado Expo pide al Ayuntamiento de Sevilla y las demás administraciones y entidades implicadas en el espacio de la Isla de la Cartuja "un compromiso firme y transparente con la conservación de los espacios que forman parte del legado de la Expo’92".

Legado Expo Sevilla solicitó en sus alegaciones al Catálogo de Protección del recinto de Expo;92, aprobado inicialmente en febrero de 2022, la inclusión del Auditorio Rocío Jurado en dicho documento debido a sus importantes valores patrimoniales tanto desde el punto de vista arquitectónico, rememorativo y de conjunto en el recinto de la Cartuja. Estas alegaciones aún a día de hoy no han tenido respuesta, denuncia.

Lucha contra la especulación

Legado Expo viene batallando en los últimos años para que se anule la recalificacón de los suelos del Canal de los Descubrimientos. Presentó alegaciones al plan de recalificación del Canal de la Expo incluido en la propuesta de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, y la Empresa Pública de Gestión de Activos S.A.

La entidad reclama "que se anule y no se tramite la anteriormente citada propuesta de Convenio Urbanístico de planeamiento y ejecución", que se abra "un proceso participativo" donde se tengan en cuenta las propuestas de los agentes sociales y la sociedad civil para el desarrollo de estos suelos.