Sanz no tiene prisas en llevar a Pleno la recalificación del Canal de la Expo

"La prioridad es sentarnos con todos los grupos municipales y convencerlos de que el Parque Tecnológico y Empresarial debe crecer". José Luis Sanz ha mantenido una reunión esta mañana con representantes de la oposición y sindicatos, el círculo de empresarios de la Cartuja, la Cámara de Comercio, la CES y Consejería de Hacienda para aunar criterios para el convenio urbanístico cerrado entre la Junta de Andalucía y el gobierno municipal en el que se modifica el uso a terciario y usos compatibles (comercio, oficinas, hotelero y aparcamiento, entre otros) del Canal de la Expo.

El alcalde reiteró que el uso hotelero será limitado y que su prioridad es que esa zona de la Isla de la Cartuja se llene de edificios emblemáticos que alberguen empresas tecnológicas. "En este momento hay mucha demanda", sostuvo tras analizar un encuentro que finalizó sin una nueva fecha para reunirse. Ese acuerdo incluye la cesión a la ciudad de los Jardines del Guadalquivir, cuyo adecentamiento asumirá el Ayuntamiento a cambio de dos inmuebles.

"No tenemos prisas en llevarlo a Pleno. Hay que conseguir el mayor consenso posible". Antes debe debe aprobarlo el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo con la abstención al menos de un grupo político. Sanz detalló que el convenio supone un primer paso a la que le seguirá las fases de participación ciudadana y alegaciones. "Es el pistoletazo de salida para solucionar un problema de espacio que tenemos en el Parque Tecnológico y Empresarial".

El primer intento para subastar el Canal de los Descubrimientos fue en junio de 2022, contando con un valor de tasación de 4.331.795 euros y una superficie construida de 41.350 metros cuadrados. El espacio sin edificar ha sido un homenaje al abandono desde la Exposición Universal de 1992, con algunas propuestas que se han quedado en el camino, como la construcción de un aparcamiento con más de 2.000 plazas. Hace cuatro años que el proyecto Línea Viva, presentado por un equipo de la Universidad de Sevilla, ganó el Concurso de Ideas de la Cátedra Metropol-Parasol para rescatar el cauce seco con una oferta comercial, de ocio y restauración en torno a la explotación de viveros de claveles.

Para la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco) era una decisión "que había que tomar", porque "no podemos permitirnos el lujo de tener un suelo tan singular abandonado, lleno de jaramagos, y que al mismo tiempo ha salido a subasta en dos ocasiones y nadie lo ha querido". "Nosotros creemos que es necesario complementar los usos tecnológicos y de vanguardia que hay en la Cartuja y, evidentemente, también aquella serie de usos que necesita el propio funcionamiento normal del parque y que ahora adolece de esa forma", ha indicado el gerente de la citada patronal, Juan Aguilera.

Desde Comisiones Obreras consideran que, "tal como sucedió en el puerto de Sevilla, donde se recalificaron los terrenos y, efectivamente, se ha instalado un bulevar y no ha habido ninguna participación de empresas industriales, vemos que esta zona del parque también va a desaparecer". "Nosotros entendemos que Sevilla merece que esa parte del parque crezca con empresas que den calidad, pero lo que no se le puede cargar a las empresas es con la carga de unas infraestructuras que no están en condiciones: eso es lo que sucede", ha señalado José Carlos Lebrón, de CCOO.