Sanz limitará los hoteles en la recalificación del Canal de la Expo

"Hemos desbloqueado el Canal de la Cartuja, que lleva más de 30 años abandonado y degradado". José Luis Sanz ha informado esta mañana sobre el convenio urbanístico cerrado entre la Junta de Andalucía y el gobierno municipal en el que se modifica el uso a terciario y usos compatibles (comercio, oficinas, hotelero y aparcamiento, entre otros). Un cambio que permitirá levantar edificios que colmaten la demanda de espacio que hay en esa zona de la ciudad. Ese acuerdo incluye la cesión a la ciudad de los Jardines del Guadalquivir, cuyo adecentamiento asumirá el Ayuntamiento a cambio de dos inmuebles.

Tras un encuentro con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, el alcalde se ha comprometido a limitar el uso para hoteles y aseguró que "tendrá un uso terciario con zonas verdes y más de 200 aparcamientos". La intención de los populares es recuperar el Canal de la Expo "para impulsar el desarrollo económico y atraer más empresas e inversiones". Sanz aspira a que el convenio salga adelante en el Pleno de julio, por lo que necesitará antes negociar al menos con un partido de la oposición.

La consejera ha asegurado que no se pretende un canal lleno de hoteles y ha avanzado que ese uso será limitado a la hora de realizar la enajenación del terreno, que pasará de 22.000 metros cuadrados de techo para servicios avanzados a 18.000 metros de uso terciario. La dirección de Patrimonio se ha llevado casi un año en conversaciones con el Ayuntamiento de Sevilla para darle al fin un uso al Canal de la Exposición de 1992.

Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos sostienen que hace más de treinta años que este cauce artificial está abandonado e impide el desarrollo lógico de la ciudad. No han sido pocos los intentos para darle uso, que ya ha salido a subasta hasta en dos ocasiones, quedando desierta en ambas. ¿Por qué no lo quieren los empresarios pese a su ubicación estratégica y su gran superficie? Por impedimentos urbanísticos que no lo hacen atractivo al inversor. El canal saldrá de nuevo a subasta, pero esta vez con mejores condiciones al cambiar su uso.

El primer intento para subastar el Canal de los Descubrimientos fue en junio de 2022, contando con un valor de tasación de 4.331.795 euros y una superficie construida de 41.350 metros cuadrados. El espacio sin edificar ha sido un homenaje al abandono desde la Exposición Universal de 1992, con algunas propuestas que se han quedado en el camino, como la construcción de un aparcamiento con más de 2.000 plazas. Hace cuatro años que el proyecto Línea Viva, presentado por un equipo de la Universidad de Sevilla, ganó el Concurso de Ideas de la Cátedra Metropol-Parasol para rescatar el cauce seco con una oferta comercial, de ocio y restauración en torno a la explotación de viveros de claveles.